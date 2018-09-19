Музыкант Алексей Кортнев: Если соединить веру и науку - это и будет наша национальная идея

СЕГОДНЯ 01:54 2018-09-19T01:54:54+03:00

В комедии «День выборов» Кортнев убедительно сыграл ряженого казачьего атамана Парамонова. Но это кино. В реальной жизни он ура-патриотов не слишком любит. Фото: Кадр из фильма

В отечественной эстраде - свой раскол на патриотический и либеральный лагери. Одним запрещен въезд на Украину, вторых не заманишь в Крым

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Одни перепевают советские шлягеры, а другие ругают эпоху СССР последними словами. Лидера «Несчастного случая» Алексея Кортнева удивительным образом можно отнести к обеим категориям. В эфире Радио «КП» (97,2 FM) обсудили с певцом, что может объединить артистов, и попытались сформулировать национальную идею.

«ХАМСТВО И НАГЛОСТЬ ИЗ ТЕЛИКА СТАНОВЯТСЯ НАРКОТИКОМ»

Голованов:

- Русскую национальную идею по-своему не так давно сформулировал актер Алексей Серебряков (играл главную роль в нашумевшем «Левиафане»): «До сих пор ни знание, ни сообразительность, ни предприимчивость, ни достоинство не являются национальной идеей. Национальной идеей являются сила, наглость и хамство». Разве это так?

Кортнев:

- Уверен, он был искренне раздражен и говорил со знанием дела - человек часто работает в глубинке. Думаю, он имел право так сказать. Я его точку зрения не разделяю. Но не могу возразить. Жизнь моя устроена так, что я не сталкиваюсь с хамством или агрессией. Все-таки долгие десятилетия я и мои коллеги - известные люди. Я не пытаюсь хвастаться. Когда в компанию приходит знакомая морда из телика, хамство куда-то уходит.

- Может, это не идея, а наш уклад жизни?

- Наглецы и хамы есть среди французов, англичан, итальянцев. И у нас такие есть, но это не большинство. Русский человек может быть чрезвычайно открытым и добрым. Но его постоянно накручивают. Злость прививают с телеэкрана. Когда смотришь российские ток-шоу, видишь именно это. Как ведут себя разные эксперты, ведущие этих программ? В их общении как раз и есть наглость и хамство. А у нас по-прежнему очень верят телику. И зрители берут себе эту модель поведения. Люди наматывают на ус: «Ага, если кто-то имеет отличное от тебя мнение, его можно назвать идиотом или надо набить ему морду». Там же гостей ведущие матерят и выталкивают из студии. Так россияне понимают, что хамство и наглость - это нормально. Это то, что нам показывают по телевизору.

- Это вы прям продолжаете строки, которые написал музыкант Андрей Макаревич. Он говорил, будто бы у нас по телевизору изобрели 25-й кадр, который превращает людей в «злобных дебилов».

- А этого не надо изобретать. В ток-шоу все 24 кадра в секунду посвящены тому, чтобы сделать человека нервным, злобным, не имеющим собственного мнения. Андрею не могу возразить.

- Если бы люди не смотрели скандальные телешоу, то их бы не показывали по ТВ.

- А это как с алкоголем или наркотиками. Чем больше употребляешь, тем больше хочется. Но никто же не считает наркотики правильным делом.

«ОДНОЙ ВЕРОЙ РАКЕТУ В КОСМОС НЕ ЗАПУСТИШЬ»

- Но что для вас национальная идея? Мне видится, что в ее основе должна быть христианская вера.

- Вера, скорее всего, имеет отношение к нравственности общества. Она может быть национальной идеей. Но если у нас будет только одна нравственность на каждом шагу, наша страна не сможет развиваться. Верою не запустишь ракету в космос, не построишь ни трактор, ни танк. Попытки освящать космические корабли не приводят к тому, что те не взрываются на взлете. Нужно еще что-то уметь делать руками и головой. А это, к сожалению, в постсоветские времена утрачено. Я бы положил в основу национальной идеи и веру, и науку. Хотя для многих покажутся эти две вещи противоречивыми: или одно, или другое. Но нам нужно их объединять.

«90-Е В РОССИИ ЗАКОНЧИЛИСЬ, НО НЕ ВЕЗДЕ»

- Вот мы сейчас заговорили о нравственности. А тот же актер Серебряков сказал: «Отъедешь на сто километров от Москвы и попадаешь в 90-е». Вы много катаетесь по России. Неужели мы так и не выбрались из того времени?

- Пожалуй, нет, многое изменилось. Любой даже самый захолустный городок пронизан интернетом. Но какие-то пережитки есть. Существуют депрессивные районы. Недавно был в Ленинградской области с сыном. Там встречаются разрушенные бараки, в которых время застыло. А приехали на Сахалин - совершенно другая картина. За 10 лет там все стало цивилизованнее и чище. Разнообразие велико. Не возьмусь одной краской мазать свое Отечество.

«ДОГОНЯТЬ ЕВРОПУ НЕ НАДО. ДОСТАТОЧНО ВЫУЧИТЬ АНГЛИЙСКИЙ»

- Писательница Улицкая написала, что мы никак не можем стать европейцами, нам нужно еще 150 лет, чтобы догнать. Вы замечали «отсталость» наших людей?

- Нет. Я и мои друзья свободно говорим на английском - это сразу сокращает дистанцию. Очень трудно чувствовать себя европейцем, если не можешь говорить с людьми. Ну за пределами моего круга общения, думаю, ситуация другая. Русский человек очень стесняется, что не может говорить по-английски. Это видно на всяких курортах: человек не может даже «мама» сказать на иностранном языке и поэтому начинает хамить, вести себя агрессивно. Якобы это не он виноват, что не учил в школе даже основ английского. Вся ненависть льется на турка, египтянина или немца, который не понимает его русскую речь. Если бы мы были получше образованны - было бы меньше различий.

«ЕСЛИ У ЧЕЛОВЕКА ЗОЛОТОЙ ГЕРБ НА МОБИЛЬНИКЕ, ОН ЕЩЕ НЕ ПАТРИОТ»

- Алексей, в свое время вы написали песню «Патриот-идиот», простебали в клипе байкера Хирурга, режиссера Никиту Михалкова и ряженых казаков. Не слишком ли грубо?

- Ну, «патриот-идиот» - это цитата из Ярослава Гашека «Приключения бравого солдата Швейка». В клипе посмеялись над теми «патриотами», которые своим делом не подкрепляют слова.

«В КРЫМ ЕХАТЬ НЕ ХОЧУ»

- Должен артист лезть в политику?

- Каждый из нас гражданин своей страны. Давайте отбросим понятие «артист». У нас большинство граждан пассивны, им по барабану, что происходит. И есть много людей, которые политикой интересуются. Вот Макаревич, я не боимся высказывать свою точку зрения. А какие-нибудь наши коллеги не любят про это говорить. Это их право.

- Этот раскол возможно преодолеть?

- Думаю, что на нашем веку эту проблему не решат.

- Так почему одни едут в Крым, а другие - нет?

- Одних туда зовут. А других (нашу группу, например) не приглашают.

- Почему вы опасаетесь ехать в Крым?

- Я не опасаюсь. Просто не хочу. Помните «Собачье сердце»? Почему вы не хотите купить газету? Не хотите помочь голодающим детям? Детям помочь хочу, а газету купить не хочу. Не желаю. Вот и весь ответ.

- Вы же в интервью сказали: «Если бы Крым не забрала Россия, там сегодня тоже бы шла война».

- Да. Я сказал, слава богу, что там обошлось без трупов и крови. И с этой точки зрения если посмотреть, было правильно, что туда ввели вой­ска. Этого хватило нашим украинским коллегам, чтобы запретить мне въезд. От той формулировки я не отказываюсь.

«МЫ УСТАЛИ ОТ РЕВОЛЮЦИЙ. СЕЙЧАС НЕ ВРЕМЯ ДЛЯ МИТИНГОВ»

- В нашей стране некоторые личности хотят вывести людей на протест. Вы в 2011-м выходили на Болотную. Разве страна не устала от революций?

- Да, устала, я ярый противник революционных потрясений. Мне не хочется выводить народ на протесты. Мне кажется, должны произойти благие изменения эволюционным путем. На Болотной было другое время. Ситуация динамично меняется в нашей стране. Тогда митинги были уместны, а сейчас - нет.

- А то, что произошло на украинском майдане, - это тоже во вред.

- Не знаю, время покажет. Но это точно произошло во вред нашим государственным отношениям.

ЗВОНОК В СТУДИЮ

Виталий МИЛОНОВ, депутат Госдумы (по телефону):

- Большое спасибо Алексею за песню «Патриот-идиот». Есть два вида патриотов. Одни - настоящие, другие - губительные. Это я о квасном патриотизме. Выглядит это нелепо. Отделают золотом айфон, прилепят туда двуглавого орла или хохломскую роспись. Такие люди приезжают на машинах за 10 миллионов рублей на политическую передачу и рассказывают, как правильно любить Родину. Это цинизм и ложь. Не надо быть смешным казаком, который надевает на себя 15 медалей.