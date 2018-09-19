В День оружейника в Туле открыли бюст конструктора Токарева

СЕГОДНЯ 12:46 2018-09-19T12:55:55+03:00

Он установлен на Аллее Славы у Музея оружия

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Сегодня, 19 сентября, в День оружейника в Туле на Аллее Славы у Музея оружия открыли бюст конструктора Федора Токарева.

На мероприятии присутствовали сотрудники и ветераны оружейной отрасли, жители города. В церемонии открытия принял участие губернатор Алексей Дюмин. Глава региона поздравил тульских оружейников и отметил вклад Токарева в развитие отрасли.

Отметим, что Федор Токарев – создатель легендарного пистолета «ТТ». На вооружение Красной Армии были приняты такие образцы Токарева, как ручной пулемет МТ (Максима-Токарева), первый отечественный пистолет-пулемёт (автомат) под револьверный патрон, самозарядная винтовка Токарева (СВТ-40). И как в своей торжественной речи отметил губернатор Тула гордится, что у нас работал такой всемирно известный человек как Токарев.

На торжественной церемонии присутствовали ветераны оборонно-промышленной отрасли.

«Его подход к делу и сегодня служит примером для наших оружейников. Пусть его разработки, его мысли, которые остались на бумаге, в чертежах вдохновляют наших мастеров на новые разработки», — подтыжил Алексей Дюмин.

Памятник Федору Васильевичу Токареву отлит из бронзы и установлен на постаменте из дымовского гранита. Общая высота –3,240 м. Вес конструкции – 2,5 тонн.

Первым в сквере у стен Тульского музея оружия появился памятник Петру Великому, основавшему в Туле государственное оружейное производство. В последующие годы на Аллее были увековечены в бронзе выдающиеся тульские оружейники: С.И. Мосин, А.Г. Шипунов, В.П. Грязев, А.Н. Ганичев, В.С. Усов, В.Н. Рогожин, Ф.Г. Гилленшмидт, Н.Ф. Макаров и другие.