«Новый нос и скулы, но те же дутые губы»: поклонники обсуждают, как изменилась внешность «фабрикантки» Алексы

СЕГОДНЯ 19:48 2018-09-19T20:00:56+03:00

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Если выпускники «Фабрики-4», в основном сделали, карьеру в шоу-бизнесе с разной степенью успешности, то девушки из этого же проекта очень скоро либо променяли сцену на замужество, либо нашли себя в других профессиях.

aleksa___official Время перемен

Вот и певица Алекса, одна из самых юных и обаятельных звезд реалити-шоу, после расставания с Тимати еще пыталась выпустить пару клипов, но потом нашла себя в бизнесе. Сейчас у нее свой магазин бижутерии и любимый мужчина, который обеспечивает ей достойной образ жизни. Достойный - это когда девушка много путешествует, предпочитает брендовую одежду, хорошие вина и красивые геолокации для инстаграма. И если тут в жизни Алексы уже много лет стабильно, кроме геолокаций, то внешне девушка изменилась кардинально. Сейчас и 14 лет назад - просто два раза человека. Теперь никакого искусственного загара, нарощенных волос и синих теней. Минимум макияжа, выверенный деловой стиль и удачно сделанная пластика.

aleksa___official Время больших перемен...

Недавно бывшая певица опубликовала фото, котором подписало «Время перемен» и судя по всему, эти изменения в первую очередь коснулись внешности экс-артистки. Над ней скорей всего поработали хорошие пластические хирурги. Нос ее стал тоньше, скулы и подбородок гораздо скульптурными, паработали мастера и над микроблейдинге бровей и губ. Единственное, чему Александра Чвикова (настоящее имя певицы) осталось неизменным – это пухлые губы, тоже заслуга косметологов. Только теперь они выглядят не такими объемными. Все-таки время и мода тут тоже диктует новые стандарты.

Так Алекса выглядела раньшеФото: GLOBAL LOOK PRESS

Но надо отметить, что в свои 30 лет «фабрикантка» выглядит как юная девушка, что постоянно отмечают ее поклонники.

«Совсем малышка», «Надо же, какая вы худая, Сашенька», «Новый нос и скулы, но те же дутые губы», - пишут часто Алексе в комментариях.