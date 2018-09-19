Самые яркие наряды «Новой волны»: Лолита скопировала Бузову, а Жасмин забыла надеть белье

СЕГОДНЯ 01:12 2018-09-18T18:41:27+03:00

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В Сочи отгремела «Новая волна», а мы с модным блогером Алисой Феоктистовой рассматриваем самые обсуждаемые наряды конкурса: кому из артистов нужно срочно уволить стилиста, а кто был в этот раз одет на пять с плюсом.

Модный блогер Алиса Феоктистова.Фото: Личный архив

Лолита

Одеваться, как Бузова, - это еще полбеды. Петь, как Бузова, - вот что страшно!Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА

- В прошлом году на одном из фестивалей Лолита появилась в прозрачном комбинезоне. Блогеры тогда заметили, что похожий наряд есть у Дженнифер Лопес. Но и в этом году 54-летняя Милявская невольно скопировала коллегу. Правда, уже другую. Певица не стала изменять фасону, надев на «Новую волну» комбинезон. В похожем кружевном костюме недавно дефилировала на премии телеканала MusicBox Ольга Бузова...

В похожем комбинезоне уже появлялась Ольга Бузова.Фото: Евгения ГУСЕВА

Киркоров и Басков

Публика уже ждет нового хита: «А я Баскова узнаю по колготкам».Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА

- Филипп и Николай в таких нарядах представили номер на нашумевшую песню «Ибица». Клип (в момент подписания номера в печать ролик собрал в YouTube более 4 миллионов просмотров. - Ред.), снятый в стилистике 80-х, разделил зрителей на два лагеря: одни говорят, что это треш и пошлость, другие хвалят народных артистов за креатив и смелость. Собственно, наряды исполнителей под стать скандальному клипу. Единственное, не могу понять, что на ногах у Коли и Филиппа. Колготки или лосины? Похоже, артисты вошли во вкус и еще долго будут эпатировать публику.

Анжелика Варум

Заметили, как Анжелика сжала кулак? Возможно, хочет дать в глаз тем, кому не нравится ее наряд.Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА

- Варум щеголяла на «Новой волне» в спортивном костюме (такие были в моде в 90-е годы). Немного странный выбор для 49-летней дамы. Впрочем, на идеальной фигуре Анжелики даже мешок будет смотреться сексуально. На красной дорожке Варум выглядела умиротворенно, что не очень вяжется со слухами о скором разводе с супругом (блогеры приписали Леониду Агутину роман с участницей «Голоса» Элиной Чагой. - Ред.). Скорее всего, артист убедил жену, что его любовные похождения - грезы желтой прессы.

Лариса Долина

Похоже, вся ткань, которую сэкономили на «голом» платье Жасмин, ушла на наряд Долиной.Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА

- Фиолетовый - явно не цвет Ларисы. Он делает лицо певицы усталым. Плюс ко всему платье уничтожает фигуру Ларисы Александровны. Возможно, Долина хотела скрыть лишние кило под этой безразмерной простыней. Но, увы, такие фасоны делают фигуру еще более объемной. Пышным женщинам надо выбирать более приталенные наряды, они будут визуально уменьшать фигуру. Возможно, артистка сейчас просто не хочет привлекать к себе лишнего внимания. Ведь недавно СМИ стало известно, что 63-летняя певица рассталась со своим мужем.

Кети Топурия

И ведь не упрекнешь вокалистку: мол, «поющие трусы». Потому что их просто нет.Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА

- Солистка группы «А-Студио» вышла в свет в весьма экстравагантном наряде. На черный прозрачный комбинезон, который дает нам понять, что на певице нет белья, нашита плотная ткань, из которой делают байкерские куртки. Видимо, певица мечтает расширить и круг фанатов «А-Студио», став музой еще и мотоциклетного движения. Интересно, что скажет рэпер Гуф о планах своей подруги? И как он вообще выпустил свою девушку в таком виде на улицу? Увезут ведь в ночь на «Харлее».

Лобода

Надела «Гуччи» - и всех круче!Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА

- Светлана демонстрирует шикарное платье из люрекса от «Гуччи». Наряд, кстати, из премиум-коллекции, стоит около полумиллиона рублей. Очень красиво. И очень ярко. И самое главное - сделан акцент на стройные ножки певицы.

Жасмин

Артисты знают, что на сцене что-то должно быть глубоким: если не смысл песни, то хотя бы декольте.Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА

- Постройневшая Жасмин эффектно смотрится в блестках. Не удивлена, что для мероприятия певица выбрала такой откровенный облегающий наряд. Мне кажется, любая дама, сумевшая похудеть на 35 кило, поступила бы так же. Судя по фасону платья, мама троих детей вышла в свет без белья.

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