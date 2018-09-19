Мужчин спасет от инфаркта обнаженная женская грудь

СЕГОДНЯ 01:03 2018-09-18T14:02:53+03:00

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Немецкие ученые установили, что разглядывание женской груди продлевает мужчинам жизнь. Пусть и теоретически, согласно математическим подсчетам. По их данным, прибавка в продолжительности жизни может быть довольно существенной - 4 - 5 лет.

Может быть, выборка покажется вам маленькой: приятному созерцанию обнаженной груди предавались всего лишь 200 мужчин. И только на фото. Но зато у всех них оказалось кровяное давление ниже, а пульс стабильнее, чем у мужчин, которым обнаженные бюсты не демонстрировали. А благодаря стабильному давлению риск инфарктов и других сердечно-сосудистых заболеваний у любителей фото ню гораздо ниже. А шанс прожить дольше - выше.

Как написала в Медицинском альманахе Новой Англии доктор Карен Везерби, проводившая исследования, всего 10 минут созерцания прекрасных женских форм равноценны 30-минутной тренировке по аэробике: «Сексуальное возбуждение улучшает сердцебиение и циркуляцию крови. То есть несколько минут ежедневного удовольствия от любования обнаженной женской грудью уменьшают риск сердечного приступа вдвое».

Так что, дорогие женщины, не ругайтесь, ведь таким невинным «хобби» мужчины могут продлить себе жизнь. А чтобы не оставить мужа жить долго и счастливо без вас, лучше... поплачьте!

Ведь женщинам помогают дольше жить слезы. К такому выводу пришел один из китайских специалистов в области здравоохранения профессор Ван Чэнкуй. В своих лекциях профессор подчеркивает, что женщины любой национальности живут в среднем на пять -

семь лет дольше мужчин. По его мнению, способность женщин выражать свои эмоции слезами играет в этом не последнюю роль.

Когда прекрасная половина человечества сталкивается с трудностями или обидами, то чаще всего облегчение приносят слезы. А вместе с ними из организма выводятся вредные вещества. В связи с этим профессор сделал простой вывод: плакать не вредно, а, наоборот, полезно. Правда, делать это больше пяти минут не стоит. Иначе глаза покраснеют и опухнут, может подскочить давление, разболится голова. А нам это надо? Ведь еще с мужем надо поругаться из-за того, что он на чужую голую грудь пялится...