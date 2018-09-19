2018-09-18T14:45:06+03:00
Дом. Семья

От усатых до полосатых

Завершился один из старейших мировых фотоконкурсов, посвященных природе [фото]
Евгений САЗОНОВ
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«Мистер Небритость» Фото: Вальтер БЕРНАРДЕСКИ, Италия«Мистер Небритость» Фото: Вальтер БЕРНАРДЕСКИ, Италия

Больше полувека проходит конкурс Британского музея естественной истории «Фотограф года дикой природы». В этом году в нем участвовали 45 000 человек из 95 стран.

Судьи выбрали лучших в 16 категориях, учитывая не только художественную ценность, но и сложность условий съемки. Мы публикуем те кадры, что показались нам самыми интересными.

«Мистер Небритость» (Вальтер Бернардески, Италия) (фото вверху).

Чтобы сделать этот шедевр, фотографу самому пришлось залезть в ледяную воду и максимально близко подплыть к гигантам. Кстати, это молодой морж с бдительной мамашей.

«Кошачья прохлада» Фото: Isak PRETIRIUS

«Кошачья прохлада» Фото: Isak PRETIRIUS

«Кошачья прохлада» (Исак Преториус, Южная Африка).

Львица пришла утолить жажду после тяжелой охоты.

«Полет» Фото: Сью ФОРБС, Великобритания

«Полет» Фото: Сью ФОРБС, Великобритания

«Полет» (Сью Форбс, Великобритания).

Баклан атакует летучую рыбку в Индийском океане. В этот раз рыбе повезло - баклан промахнулся...

«Банда сурикатов» Фото: Тертиус А ГУС, Южная Африка

«Банда сурикатов» Фото: Тертиус А ГУС, Южная Африка

«Банда сурикатов» (Тертиус А Гус, Южная Африка).

Отважные зверьки дают отпор кобре, которая пыталась украсть их детенышей. Бой продолжался десять минут. Сурикаты победили!

«Земля тигра» Фото: Эммануэль РОНДО, Франция

«Земля тигра» Фото: Эммануэль РОНДО, Франция

«Земля тигра» (Эммануэль Рондо, Франция).

Король джунглей разволновался, почуяв фотоловушку.

КСТАТИ

Не менее популярный фотоконкурс, хотя и гораздо более молодой, проходит и в России под эгидой РГО. Он называется «Самая красивая страна», и участвовать в нем может любой житель планеты без ограничений. Одно условие - чтобы фотография была сделана в России. В ноябре мы как раз узнаем имена победителей. А посмотреть лучшие работы и более подробно узнать условия участия можно на photo.rgo.ru.

А кроме того, есть и еще один конкурс имени легендарного журналиста «КП» Василия Пескова, что мы проводим в рамках нашего «Окна в природу». Свои фото вы можете присылать на адрес sazonov@kp.ru.

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