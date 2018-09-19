2018-09-19T16:59:48+03:00
Конкурсы и тесты

Тест "КП": Угадай страну по популярному сувениру

Любите путешествовать и никогда не возвращаетесь без сувениров? Тогда этот тест для вас!
Наталья ТАРАСОВАОльга АЛЕКСАНДРОВА
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Любите ли вы сувениры, как их любим мы?Любите ли вы сувениры, как их любим мы?Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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1Такие маски привозят из:

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Правильный ответ:Италия. Быть в Венеции и не купить карнавальную маску - почти преступление. Это символ самого известного города на воде и один из самых покупаемых тут сувениров. Цена на популярную маску с клювом под названием «Доктор Смерть» в местных магазинах начинается с 5 евро, а во время карнавала поднимается до 15 евро.

2Из какой страны сувенир?

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Правильный ответ:Чехия. Этот милый кротик-толстячок - герой суперпопулярного чешского мультфильма, обожаемого во всем мире. Стоит он от 5 до 7 евро - и это один самых дорогих пражских сувениров.

3Без такой бутылочки не стоит возвращаться:

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Правильный ответ:Канада. На картинке изображен кленовый сироп - объект особой гордости Канады. Местные жители настолько любят его, что готовят с его добавлением почти все - от блинчиков до мясных блюд. 

4Родину этой игрушки вы точно знаете!

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Правильный ответ:Россия. Конечно, это матрешка. Число вложенных друг в друга кукол может достигать 10. Самую дешевую матрешку на Арбате можно купить за 150 рублей.

5Эти конфеты - символ страны. И эта страна:

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Правильный ответ:Австрия. Моцарткугель - конфеты, созданные в честь известного композитора Моцарта. Они изготавливаются только вручную в кондитерской «Фюрст» в городе Зальцбург.

6Узнаваемый музыкальный инструмент, он у нас становится все популярнее. Но его родина:

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Правильный ответ:США, Гавайи. Быть на этих райских островах и не купить маленькую гитару укулеле, это все равно что забыть купить маску в Венеции. Тоже преступление. Самая дешевая укулеле стоит 50 долларов.

7Сладкоежки, а это откуда?

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Правильный ответ:Франция. В этой коробочке лежат макаруны - яркие французские печеньки из яичных белков, сахара и молотого миндаля. В Париже существуют отдельные магазины, где продают только их. Цена коробки печенья начинается от 6 евро.
ВАШ РЕЗУЛЬТАТ:Мало путешествуете или не любите тратить время на сувенирные лавки? Ничего, наверняка вы привозите из поездок много фотографий на память!
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ВАШ РЕЗУЛЬТАТ:Отлично! Все продавцы сувенирной продукции знают вас в лицо, а дома уже нет свободных полок? Наш человек!
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