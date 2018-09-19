Григорий Родченков на страницах американских СМИ призвал не восстанавливать РУСАДА

СЕГОДНЯ 08:31 2018-09-19T08:36:30+03:00

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За сутки до важной встречи ВАДА на Сейшелах скандально известный Григорий Родченков разразился целой колонкой в американском издании USA Today. Суть его выступлений проста и ясна - ни за что не надо восстанавливать Российское антидопинговое агентство. Почему? Просто потому что нельзя и все - вывод из его выступлений можно сделать такой. Смешивая пафосные выражения и откровенные манипуляции, Родченков как обычно "просыпается" накануне важных решений, которые касаются российского спорта. В своей же колонке Григорий Родченков соврал, причем и не раз. "КП" разбирает ключевые тезисы этой статьи, которая призывает не восстанавливать РУСАДА 20 сентября.

Доклад Макларена, уполномоченный проверить выводы комиссии Паунда, вскрыл глубину обмана и мошенничества, испортивших крупнейшие спортивные соревнования.

В самых первых же строках своего выступления Родченков смешивает два не зависящих друг от друга факта. Комиссия Дика Паунда была создана в конце 2015 года для проверки подозрений допинга в российской легкой атлетике, которые впервые всплыли в фильмах Хайо Зеппельта. А вот доклад Ричарда Макларена появился в 2016 году после того, как лично Григорий Родченков пришел в New York Times и рассказал о якобы имевшей на Олимпиаде в Сочи схеме по подмене допинг-проб российских спортсменов.

МОК пригласил канадского юриста Макларена через неделю после скандальной публикации в американской прессе. Но в его задачи никак не входила проверка выводов комиссии Паунда, потому что команда Ричарда Макларена перепроверяла совершенно другие факты.

Более того, сложно говорить о том, что в докладе Макларена отличная доказательная база. Самый свежий пример - недавно Всемирная федерация керлинга заявила, что по итогам двухлетнего расследования независимым юристом не было найдено никаких доказательств вины российских спортсменов, которые упоминались в докладе Макларена.

Преступные действия были совершены многочисленными исполнителями во главе с представителями властей и ведомств.Исследования и выводы профессора Макларена были подтверждены и оставлены в силе двумя специальными комиссиями, которые были созданы МОК.

В данном тезисе Григорий Родченков откровенно игнорирует один факт. Накануне Олимпиады 2018 была создана комиссия Шмидта, по итогам которой было четко расставлены акценты. На основе представленных Родченковым данных, в том числе и переписки, невозможно доказать, что была глубокая вовлеченность со стороны российских властей в якобы имевшие манипуляции с допинг-пробами.

Более того, в данном утверждении Родченков противоречит сам себе. РУСАДА дали шанс на восстановление после того, как официально признан доклад комиссии Шмидта, который в целом повторяет основные выводы доклада Макларена. Но беглый информатор ВАДА начинает волноваться и извергать очередные обвинения.

К сожалению, ОКР был восстановлен всего через 3 дня после завершения Олимпиады в Пхенчхане. Это плохое решение было достигнуто благодаря подковерным играм. Незадолго до начала Игр CAS помог 28 российским спортсменам, сняв с них дисквалификации и оставив им их незаконно выигранные медали.

Накануне старта Олимпиады 2018 Григорий Родченков потерпел самое весомое поражение. Неделю в Лозанне в Спортивном арбитражном суде шли слушания дел российских спортсменов. 28 человек после детального и независимого разбора были оправданы высшим спортивным судом. Но что же утверждает Родченков? Обвиняет CAS в том, что эта победа российских спортсменов - итог какого-то "российского влияния"!

Спортсмены - просто пешки в шахматной игре, и, как было доказано в отчетах Паунда и Макларена, у них часто нет выбора, кроме как принять все. Они выполняют приказы, а затем отрицают любые проступки.

Вот не Григорию Родченкову утверждать такое. В суде города Нью-Йорка уже с начала этого года находится иск к бывшему директору Московской антидопинговой лаборатории от трех российских биатлонисток. Юристы Родченкова пытаются выкрутиться, придумывая ответные обвинения. Но дело продвигается. А в Канаде же отдельный иск подан от российских велогонщиков непосредственно к Ричарду Макларену.

Даже сейчас, спустя более чем семь месяцев после принятия решения, CAS не публикует полные версии решений 37 из 39 спортсменов, что вызывает вопрос о прозрачности процесса принятия решений.

Дела российских спортсменов - уникальный случай в истории Спортивного арбитражного суда. На данный момент публично представлены полные версии решений лыжника Александра Легкова (положительное) и бобслеиста Александра Зубкова (отрицательное). По ним можно примерно составить картину того, как принимались итоговые решения. Представители CAS уже говорили, что все решения будут точно приданы огласке, а причина задержки - колоссальный объем данных для обработки.

В моей роли внутри допинговой системы России я лично помню, как мы подменяли содержимое допинг-проб с "грязным" образцом, которые принадлежали этим двум "чемпионам". (речь о Зубкове и Легкове)

В опубликованном полном решении по делу олимпийского чемпиона лыжника Александра Легкова есть показательный момент. Во время разбирательств в CAS Григорий Родченков откровенно запутался в своих утверждениях. Записи его личного дневника говорят о том, что во время Олимпиады в Сочи он ложился спать строго в 23.00 по местному времени. И сочинский дневник был заявлен в качестве весомого серьезного доказательства. Но в суде Родченков и, как видно, даже в этой колонке, вновь заявляет о том, что время Олимпиады в Сочи по ночам лично подменял допинг-пробы российских спортсменов. В начале этого года CAS пришел к выводу, что в обвинениях говорится одно, а в дневнике - другое, поэтому данный тезис официально признан голым утверждением, ничем не подкрепленным.