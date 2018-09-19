Главный тренер "Локомотива" о первой игре в Лиге Чемпионов: "Сложно сказать, почему первые 10 минут получились такими"

СЕГОДНЯ 09:10 2018-09-19T09:18:39+03:00

"Локомотив" проиграл стартовый матч в Лиге Чемпионов в Стамбуле со счетом 0:3. Фото: REUTERS

Юрий Семин после поражения в Стамбуле от "Галатасарая" подвел итог поединку, который завершился для москвичей со счетом 0:3

Изменить размер текста: A A

Футболисты московского "Локомотива" неудачно стартовали в розыгрыше Лиги Чемпионов. В гостях в Стамбуле они разгромно уступили клубу "Галатасарай" со счетом 0:3. Главный тренер столичного клуба Юрий Семин рассказал о том, что же стало ключевым в поражении в первой игре нового сезона еврокубков.

- Мы проиграли первые десять минут, пропустили гол, хотя представляли, что «Галатасарай» будет очень активен. Потом имели примущество и были ближе к тому, чтобы отыграться, а не пропустить второй мяч. Второй гол - нелепый. Вместо пяти человек в стенку поставили четыре. Третий гол уже ничего не решал. Мы пошли вперед и раскрылись.

Говоря о причинах стартового провала, когда "Локо" пропустил гол от Родригеша, Юрий Семин не смог назвать причину неудачи:

- Сложно объяснить. Мы знали, что Родригеш смещается с фланга и бьет с правой, но не проконтролировали ситуацию. Сложно сказать, почему первые десять минут получились такими. Надо смотреть статистику.

Даже несмотря на, в целом, отличный футбол "Локомотива" по ходу поединка, сложно говорить о позитиве, ведь конечный итог - разгром:

- 60 минут мы играли неплохо. Но футбол - это не удачные куски игры, а голы. Нам голы даются с трудом. Из таких ситуаций не смогли забить ни одного мяча. Сложно даже комментировать. Но играет команда лучше. Улучшаются кондиции футболистов.

- Атмосфера на стадионе повлияла на команду? - уточнили у Юрия Семина журналисты.

- В «Галатасарае» счастливые футболисты - играют при такой поддержке. Болельщики не дают команде остановиться.

Дальше у "Локомотива" по расписанию - матч в чемпионате России против питерского "Зенита". И к нему теперь главное - успеть восстановиться и как следует подготовиться:

- Мы прибавляем от игры к игре. Нужно восстановиться психологически. Футболисты очень расстроены. После побед лучше восстанавливаться. Мы примем критику - сейчас нас критиковать можно.

В воскресенье, 23 сентября, футболисты "Локомотива" сыграют в чемпионате России против питерского "Зенита". А следующая игра Лиги Чемпионов - 3 октября дома против немецкого "Шальке".