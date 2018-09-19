На Дону зажигают интерес к энергосбережению

СЕГОДНЯ 11:00 2018-09-19T10:44:53+03:00

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В Ростовской области детей учат экономить электричество. В День города в Ростове-на-Дону по инициативе Минэнерго РФ уже в третий раз прошел Всероссийский фестиваль энергосбережения #Вместеярче. Площадкой для него был выбран парк «Левобережный», где обычно гуляет множество горожан с детьми. Интересно, что участниками мероприятия являются крупные ресурсоснабжающие организации, каждая - со своей программой.

Например, сотрудники компании «МРСК Юга» предлагали всем желающим сфотографироваться на импровизированном «электрическом троне», принять участие в интерактивной игре «Мафия: поймай энерговора» и поэтическом марафоне. Для детей работала арт-площадка, где можно было расписать футболки и огромные раскраски на тему электробезопасности. Компания «Донэнерго» устроила для посетителей увлекательное научное шоу, демонстрирующее пользу рационального использования ресурсов, провела танцевальный флешмоб, тематические викторины и конкурсы. А на площадке ростовского филиала «ФСК ЕЭС» состоялась презентация приборов учета электричества и игра с использованием тепловизора.

Специалисты «ТНС энерго Ростов-на-Дону» предлагали на месте решить вопросы по электроснабжению, а для самых энергичных приготовили боксерскую грушу. Сотрудники «Энел Россия» познакомили всех желающих с работой ветроустановок, а детей научили изготавливать мини-ветряки из бумаги. Кстати, скоро эта компания начнет строить в Ростовской области Азовскую ветроэлектростанцию производительностью в 300 ГВт/ч. Начало ее работы запланировано на 2020 год.

Кроме того, на фестивале можно было управлять роботом, рисовать песком, декорировать эко-сумку и многое другое. Добавим, что организатором фестиваля выступило министерство промышленности и энергетики Ростовской области. Его глава Михаил Тихонов отметил, что основная задача мероприятия - популяризация энергосберегающего образа жизни и внедрения современных энергосберегающих технологий среди населения.

- Мы показываем, что новые технологии не только помогают сэкономить деньги, но и сделать нашу жизнь комфортнее, теплее и лучше, - пояснил он. - Ростовская область два года подряд была признана одним из наиболее активных регионов проведения фестиваля #Вместеярче. Но это заслуга не только самого мероприятия, но и ежедневной работы, которую и наше министерство, и каждая из компаний-участниц ведут на протяжении всего года.

Министр промышленности и энергетики донского региона Михаил Тихонов добавил, что каждая сетевая компания регулярно привлекает своих клиентов к решению вопросов энергоэффективности. И данная работа проводится не только с юридическими лицами, но и с каждым потребителем.