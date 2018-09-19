Снимок «Воробьи и вишня» получил приз зрительских симпатий

СЕГОДНЯ 11:30 2018-09-19T11:31:42+03:00

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Жюри II Международного конкурса «Русская цивилизация» во главе с руководителем ФАДН России Игорем Бариновым отобрало призёров в пяти номинациях и проголосовало за кадр-победитель. Работы оценивали автор и куратор культурно-выставочного проекта «Центр искусств. Москва» Андриан Мельников, певица Рагда Ханиева, фотографы Александр Тягны-Рядно, Дмитрий Исхаков, Валерий Христофоров, редактор «КП» Сергей Черных, путешественница, автор одного из популярных инстаграм-аккаунтов России Кристина Макеева. Имена авторов лучших снимков пока держатся в секрете. Их назовут на церемонии награждения, она состоится совсем скоро.

- Наша «Русская цивилизация» вызывает интерес во всем мире. Более 17 тысяч удивительных снимков из 44 стран, которые мы получили в этом году, тому подтверждение. Эти фотографии живут и после подведения итогов. Лучшие снимки конкурса можно увидеть на выставках в Индии, Монголии, Белоруссии, Армении и других странах», - подчеркнул руководитель ФАДН России Игорь Баринов.

Приз зрительских симпатий получила работа Ольги Сафроновой из Москвы «Воробьи и вишня». За нее отдано больше всего голосов посетителями сайта www.ruscivilization.ru.