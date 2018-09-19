В Нижегородской области пройдет акция Минздрава России «Тест на ВИЧ: Экспедиция»

СЕГОДНЯ 13:00 2018-09-19T13:04:38+03:00

Бесплатный анонимный экспресс-тест можно будет сдать в четырех городах области – Нижнем Новгороде, Кстове, Арзамасе и Дзержинске

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Нижегородская область примет эстафету III Всероссийской акции Министерства здравоохранения Российской Федерации «Тест на ВИЧ: Экспедиция». Акция проводится совместно с Горьковским автомобильным заводом (ГАЗ) и направлена на информирование граждан по проблемам ВИЧ/СПИДа. Открытие акции состоялось на Камчатке 12 июня, и завершится акция в Калининграде 7 ноября. Мобильные пункты тестирования (МПТ) проследуют через 30 регионов Российской Федерации, охватив 120 городов.

С 22 по 25 сентября акция пройдет в городах Нижегородской области. Специалисты ГБУЗНО «Нижегородский областной центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями» в МПТ будут проводить экспресс-тестирование на ВИЧ-инфекцию, где любой желающий сможет бесплатно и анонимно узнать свой ВИЧ-статус и получить необходимую консультацию.

Узнать акцию Минздрава можно будет по белым брендированным автомобилям с широкой красной лентой на бортах, символизирующей дорогу, объединяющей российские регионы. В них можно будет сдать тест на ВИЧ-инфекцию и получить консультацию по ВИЧ-инфекции. МПТ будут останавливаться в оживленных местах: в парках, возле торговых центров, культурно-досуговых учреждений.

24 сентября по итогам проведенной в Нижегородской области акции состоится торжественное мероприятие, где будут озвучены результаты тестирования в городах края. Представители Нижегородской области символически передадут флаг своего региона Саратовской области в знак преемственности в проведении акции.

Место проведения мероприятия: г. Нижний Новгород, пл. Минина и Пожарского, д. 10/1 – Приволжский исследовательский медицинский университет (холл на 2-м этаже здания), с 10:00 до 12:00.

ВАЖНО

Где и как пройти тест на ВИЧ в Нижегородской области:

• г. Нижний Новгород – 22–23 сентября

22 сентября

Место проведения: г. Нижний Новгород, Сормовский район, бульвар Юбилейный, 34 (Сормовский парк культуры и отдыха возле центрального входа).

Время: 10:00–18:00

Ночное тестирование

Место проведения: г. Нижний Новгород, площадь Маркина, 15А (площадь Маркина со стороны здания речного вокзала).

Время: 20:00–24:00

23 сентября

Место проведения: г. Нижний Новгород, ул. Веденяпина, 2Б (парковочное пространство возле ТЦ «Парк Авеню»).

Время: 10:00–18:00

• г. Арзамас – 22 сентября

Место проведения: г. Арзамас, проспект Ленина – «Парк культуры и отдыха им. А. П. Гайдара» (центральный вход).

Время: 10:00–16:00

• г. Дзержинск – 23 сентября

Место проведения: г. Дзержинск, ул. Гайдара, 61 (парковочное пространство возле Центрального универмага).

Время: 10:00–16:00

• г. Кстово – 25 сентября

Место проведения: г. Кстово, бульвар Нефтепереработчиков (центральная площадка).

Время: 11:00–17:00

Следите за ходом акции в разделе «ТЕСТ НА ВИЧ: ЭКСПЕДИЦИЯ» и на сайте о профилактике ВИЧ/СПИДа: O-SPIDE.RU.