Гендиректор «Россетей» Павел Ливинский: «Цифровые сети повысят надежность и снизят затраты»

СЕГОДНЯ 13:35 2018-09-19T13:32:35+03:00

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Цифровизация бизнеса - это глобальная тенденция. Российские и зарубежные компании активно внедряют новые информационные технологии, чтобы стать более эффективными. Каким образом это можно применить в сфере передачи и распределения электроэнергии? Что дадут долгосрочные тарифы? Как можно снизить коммерческие и технические потери, а также операционные и капитальные затраты? Об этом и многом другом в открытой студии «КП» на Восточном экономическом форуме рассказал Павел Ливинский, генеральный директор ПАО «Россети».

УЧЕТ И КОНТРОЛЬ - ВСЕМУ «ГЛАЗА»

- Павел Анатольевич, на форуме во Владивостоке у вас были переговоры с вашими азиатскими коллегами. Что обсуждали?

- Мы встречались с нашими стратегическими партнерами из Китая. Между нашими странами есть электрическая связь, высоковольтные линии, по которым осуществляется экспорт электроэнергии из России на территорию Китая. Мы отрабатываем с ними создание совместного предприятия. В том числе одно из направлений – цифровизация сетевого комплекса. Мы планируем объединить лучшие практики: как наши, так и китайских партнеров. Чтобы реализовывать проекты не только на территории России и Китая, но и потом экспортировать эти решения на рынки третьих стран.

- Слово «цифровизация» сейчас очень модное. Применительно к сетевому комплексу что это значит? Что такое цифровые сети?

- Для нас это не просто модное слово, а реалии текущего дня. Цифровизация – это управление сетевым комплексом в цифровом формате. Если упрощенно сказать, это глаза, руки и интеллект системы.

- Давайте по порядку пойдем. Что в данном случае «глаза»?

- Это интеллектуальные системы учета. Здесь у нас серьезные сдвиги произошли. Закон по интеллектуальному учету находится на втором чтении в Госдуме. Надеемся, что в осеннюю сессию он будет принят. Это существенный шаг, который упорядочит и регламентирует, каким образом будут устанавливаться системы учета, какие требования к ним. Это необходимый шаг для построения цифровой сети. Только у группы компаний «Россети» потребность в 22 миллионах приборов учета. К тому же, это якорный заказ, хороший шанс для отечественной промышленности создать не просто отечественный прибор учета, они у нас есть, но и отечественную компонентную базу.

- Какие именно приборы учета имеются в виду? Те, которые стоят у нас в квартирах?

- В том числе, но для нас это в первую очередь приборы учета на границе нашей балансовой принадлежности. Крупные промышленные предприятия – есть граница, должен быть учет. Индивидуальные жилые дома – так же.

- А чем такие приборы отличаются от тех, что установлены сейчас?

- Интеллектуальный цифровой прибор фиксирует потребление, все необходимые параметры и в режиме онлайн передает их на устройство сбора передачи данных, потом на контрольный пункт учета и уже в головную систему. Это позволяет сводить баланс. В итоге можно определить, кто, сколько и в какой момент потребил электроэнергии, какие ее качественные параметры. На основании этой информации можно осуществлять расчеты за электроэнергию и понимать, какие необходимо провести мероприятия в сети, чтобы соответствовать ГОСТам.

- Это дает экономический эффект?

- Когда мы говорим «глаза» - это не только приборы учета, но и цифровые датчики, которые устанавливаются на сетевых элементах, на воздушных линиях, подстанциях, чтобы снимать режимно важную информацию. Это позволяет вести онлайн-мониторинг и диагностику состояния оборудования. Чтобы не планово-предупредительными ремонтами заниматься, а в режиме онлайн контролировать оборудование. Это позволит заблаговременно предупреждать аварии и повреждения оборудования. И тут несколько эффектов. Первый - это кратно сокращает затраты. Второй – делает ремонтные расходы более эффективными. Третий - повышает уровень надежности сетевого комплекса.

«РУКИ» И «ГОЛОВА» СИСТЕМЫ

- Про глаза понятно. Что такое руки системы?

- Когда мы говорим про руки системы – это телеуправляемые элементы. Например, реклоузер. По-русски говоря, дистанционный выключатель. Благодаря таким аппаратам система дистанционно, в случае повреждений, может производить переключения в сети и по резервным схемам запитывать потребителей. Чтобы в случае каких-то перебоев не часы уходили на восстановление электроснабжения, а считанные минуты, а порой даже и секунды. Например, наш пилотный проект в «Янтарьэнерго» в Калининградской области. Там в двух районах электросети полностью работают в цифровом формате. Результат: раньше длительные отключения потребителей были почти каждый день, а сейчас абсолютная надежность. Потребители даже не замечают отключения отдельных элементов сети. Максимум - мигнет лампочка. Более того, не надо выезжать, чтобы произвести переключения в системе, они происходят моментально в автоматизированном режиме. За счет наблюдаемости сети не надо искать место повреждения, оно четко известно. Выезжает бригада и производит восстановительные работы, но при этом электричество есть в розетке всегда.

- Ну вот и к «голове» системы подошли. Это что такое?

- «Голова» – это, конечно, системы верхнего уровня, программные продукты, интеллект-системы. Начиная от базовых геоинформационных систем, где видны все сетевые элементы, с параметрами, оборудованием, с географической привязкой. Например, мы всегда знаем, где именно находятся наши бригадные автомобили. И заканчивая программой верхнего уровня. Она позволяет управлять системой, осуществлять онлайн-мониторинг, самодиагностику, почти все осуществляется в автоматизированном режиме. Плюс мы обкатываем технологии Big data, по управлению большими объемами информации, когда программа способна к самообучению, то есть фактически это элемент искусственного интеллекта. В частности в рамках системы управления производственными активами, мы наблюдаем и осуществляем онлайн-мониторинг, мы можем накапливать информацию по повреждениям и дальше делать выводы, как их избежать или заранее предотвратить в будущем. То есть формировать прогнозные модели. Такие подходы – это мировой тренд. Их активно внедряем и мы, и зарубежные компании.

«ГЛАВНЫЙ ЭФФЕКТ - СОКРАЩЕНИЕ ПОТЕРЬ»

- Сколько денег на это придется потратить? Сколько по времени займет такой проект?

- В целом проект планируется полностью реализовать до 2030 года. Он разбит на этапы. К примеру, до 2020 года полностью будет закрыта Калининградская область. Такого решения нет ни у кого из близлежащих соседей. Это будет уникальный проект. И потом его можно будет тиражировать на всю страну.

- Какой экономический эффект это дает?

- Главный эффект от внедрения – это сокращение потерь и существенное сокращение издержек. Мы ставим амбициозную задачу сократить в два раза потери, довести до уровня минимальных технических потерь, полностью исключив коммерческие потери. Например, в Калининграде потери снизились с 23 до 13%.

- А как можно потерять электроэнергию?

- В первую очередь, это банальное воровство электроэнергии, безучетное потребление. Каждый день ведь всех потребителей не объедешь, правильно? А там кто-то незаконно присоединился, кто-то сделал наброс на воздушную линию, кто-то зашунтировал приборы и присоединился до него, кто-то подкручивает счетчики - вариаций много. Когда приборы защищены, есть система кибербезопасности, онлайн-сбор показаний и составление баланса, то в момент несанкционированного воздействия на прибор мы это видим и выезжаем, чтобы проверить. Такая система позволяет минимизировать подобные риски. Это коммерческие потери. А технические… Закон Ома для участка цепи никто не отменял. У любого сетевого элемента есть сопротивление и потери. Но их тоже можно минимизировать, сбалансировав режим работы сети. Например, когда, оборудование недогружено, растут потери холостого хода. Когда перегружено, может быть избыточный нагрев и растут нагрузочные потери. В этом случае происходят сверхнормативные технические потери. Приводя в норму оборудование, исключая риски несанкционированного воздействия, мы как раз максимально снижаем потери. Получается ощутимый результат.

- В деньгах его можно измерить?

- По нашим расчетам, это снижение операционных затрат на четверть. Притом что с 2012 года удельные операционные расходы в расчете на единицу оборудования были уже снижены на 30%. Более того, когда цифровые решения внедряются массово, капитальные затраты тоже снижаются - на 15 - 20%. И, конечно же, повышение надежности, наблюдаемости сети. Учитывая данные эффекты, для нас это окупаемый проект. Поэтому мы и не говорим, что для этого нам нужно дополнительно увеличивать тариф. Нет.

«ДОЛГОСРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ - ОСНОВА РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ»

- Сейчас, кстати, обсуждается переход на долгосрочные тарифы. Зачем это нужно?

- Долгосрочное планирование – это возможность реализовывать длинные проекты, к коим относится цифровая сеть. Та экономия, которую мы получаем, остается у нас, позволяет окупать и возвращать данные инвестиции. То есть, мы принципиально переводим сетевой комплекс на другой уровень, при этом не увеличиваем тариф, а делаем потребителю более надежное энергоснабжение, предоставляем ему соответствующий сервис, доступную, понятную инфраструктуру. Вот в чем основа и смысл цифровизации. В современном мире, где все на электричестве, и когда, если не дай бог пропадает свет, мы все понимаем, с какими проблемами можно столкнуться. Когда он горит, когда все удобно, хорошо, ты этого не замечаешь. Но за этим стоит колоссальнейшая работа по обеспечению надежности, резервирования и т.д. Сейчас мы здесь с вами сидим разговариваем, а по всей территории России дежурят порядка 10 тысяч бригад. Это 50 тысяч человек нашего персонала, которые обеспечивают надежность работы электросетевого комплекса.

- Долгосрочные тарифы – это на сколько? На пять, на десять лет?

- Мы планируем, что это до десяти лет, потому что это как раз срок реализации таких вот долгосрочных проектов. Невозможно, когда тариф устанавливается каждый год, учесть инвестиционные планы и каждый год их менять. Чем больше горизонт прогнозирования, тем более долгосрочные проекты можно реализовать. А чем более долгосрочный проект, тем он более глобальный. Это основа развития экономики. В этом случае у нас получается стимулировать экономический рост, а не сдерживать его.

СПРАВКА «КП»

«Россети» - одна из крупнейших сетевых компаний в мире. Всего на балансе компании: полмиллиона подстанций, 2,3 миллиона километров линий. Компания присутствует в 80 регионах страны. В структуру входят 15 дочерних межрегиональных сетевых компаний. На долю «Россией» приходится 80% электросетевого комплекса страны. Это монопольный вид деятельности, полностью регулируемый государством, которое ежегодно устанавливает тарифы. Основные виды деятельности, осуществляемые компанией – это передача и распределение электроэнергии, а также технологическое присоединение к сетям.

ВОПРОС НА ЗАСЫПКУ

Когда построят энергомагистраль «Центр - Дальний Восток»?

- Мы сейчас находимся на Дальнем Востоке. Как я понимаю, он был и остается изолированным районом с точки зрения электроэнергетики. Есть ли планы объединить энергосистемы Центра России и Дальнего Востока? Ведь это тоже важная инфраструктура, как и автомобильные мосты…

- Действительно, это изолированная зона. Я думаю, в будущем у нас все равно будет единая энергетическая сеть, потому что у нас единая страна. Это произойдет по мере развития сетевого комплекса и повышения уровня экономической активности.