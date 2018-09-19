2018-09-19T14:22:23+03:00
Спорт

Алан Дзагоев: В нашей семье все хорошо, мы счастливы и любим друг друга

Полузащитник ЦСКА и сборной России по футболу опроверг сообщения о проблемах в семье
Сергей КИРИЛЛОВ
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Алан Дзагоев с супругой Заремой.Алан Дзагоев с супругой Заремой.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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На днях на многих сайтах появилась информация, что от полузащитника сборной России и ЦСКА Алана Дзагоева ушла жена. Вчера «КП» дозвонилась до отца футболиста во Беслан, который развел все эти слухи и сказал, что у его сына в семье все хорошо, а Зарема с детьми сейчас находится у него.

А сегодня Дзагоевы прислали нам свое обращение, которое есть и на официальном сайте Алана. Вот оно:

«Обращение Алана и Заремы Дзагоевых.

Зарема:

- Последние дни вокруг нашей семьи появилось много недостоверной информации. Алан сейчас готовится к первому матчу в Лиге Чемпионов, поэтому скажу эти слова от нас двоих: у нас счастливая семья, двое маленьких детей, которые растут в атмосфере любви и взаимоуважения. Ни меня, ни Алана нет в социальных сетях, мы не стремимся к публичности, семейным фотосессиям и интервью. К сожалению, отсутствие личной информации дает повод недобросовестным изданиям распускать о нас слухи и сплетни. Алан – любящий и заботливый муж и отец, который все свободное время проводит со мной и детьми. Он профессионал, футбол – дело всей его жизни, поэтому он всегда ответственно относился и относится к спортивному режиму. Я люблю своего мужа, горжусь им и уважаю его спортивные достижения.

Алан:

- Добавлю к словам Заремы. Сейчас мы с ЦСКА в Чехии, готовимся к старту в Лиге Чемпионов. Зарема с детьми – в Беслане, в гостях у моих родителей. Обращаюсь к тем, кому не дает покоя наша жизнь: в нашей семье все хорошо, мы счастливы и любим друг друга. Я футболист и понимаю, что это публичная профессия, поэтому всегда готов к общению на профессиональные темы. Но свою семью я хочу оградить от лишнего внимания. Это самое дорогое, что есть в моей жизни. Общественности вполне достаточно знать то, что мы счастливы вместе.

Кстати, сегодня ЦСКА проведет свой первый матч в Лиге чемпионов против «Виктории» (Пльзень). Начало матча в 22.00. Прямая трансляция на «Мат ТВ». Дзагоев, пропустивший несколько матчей из-за травмы, полетел с командой в Чехию и может выйти на поле.

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