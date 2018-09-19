2018-09-19T14:40:34+03:00
Общество

Программисты и волонтеры создадут приложение, которое защитит подростков от кибербуллинга

Почта Mail.Ru и проект HELP проведут хакатон «SmartMail Hack: Про Добро»
Татьяна Скрипниченко
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Хакатон — форум разработчиков, во время которого специалисты из разных областей сообща работают над решением какой-либо проблемы.Хакатон — форум разработчиков, во время которого специалисты из разных областей сообща работают над решением какой-либо проблемы.Фото: материалы пресс-служб
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Подростковый возраст не случайно называют особым и сложным. Трудности словно кольцом окружают подростка: проблемы с учебой, в семье, в общении со сверстниками, проблема поиска собственного пути и потребность познания самого себя. С развитием технологий в ряду подростковых проблем только прибавляется. Кроме зависимости от социальных сетей существует, например, угроза кибербуллинга.

Чтобы направить потенциал социальных сетей и приложений в верное русло 29 и 30 сентября Почта Mail.Ru и проект HELP проведут хакатон «SmartMail Hack: Про Добро», где фонд «Твоя территория» выступит в качестве экспертного партнера.

Неравнодушные люди - представители разных IT-профессий, программисты, дизайнеры, психологи, маркетологи приступят к созданию проекта приложения, к которому в трудную минуту сможет за помощью обратиться подросток, которого травят в сети.

Принять участие в хакатоне приглашают всех желающих

Принять участие в хакатоне приглашают всех желающих

За два дня участникам предстоит разработать тему, оформление и интерфейс приложения. Они решат, какими полезными функциями приложение будет обладать, чем может помочь подростку в кризисной ситуации, будь то online-ча или тренажер для снятия стресса. Кроме того, участники проекта могут реализовать и собственные идеи в рамках предложенной темы.

Вместе с возможностью поучаствовать в уникальном проекте и реализовать свои идеи для решения злободневных проблем подростков и детей, участников хакатона ждут дипломы и призы от Почты Mail.Ru.

Желающие поучаствовать в разработке уникального приложения могут оставить заявку по ссылке. Там следует указать направление, профессию и возможно уже появившуюся идею для проекта.

СПРАВКА КП

Кибербуллинг - это травля в сети. По данным исследования РАЭК, в возрастной группе 14-17 лет 44% подростков получали агрессивные сообщения в интернете.

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