Генеральный директор Союза WorldSkills Russia Роберт Уразов: «Работодатель смотрит на профессионализм, а не на возраст»

СЕГОДНЯ 14:41 2018-09-19T14:46:41+03:00

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Гостем «Открытой студии» КП на Восточном экономическом форуме стал генеральный директор Союза WorldSkills Russia Роберт Уразов. Он рассказал о том, как нужно менять современное образование и стоит ли бояться молодежи конкуренции с более возрастными сотрудниками.

ПРАКТИЧЕСКИЙ ЭКЗАМЕН ВМЕСТО ДИПЛОМА

- Про образование на Восточном форуме говорили очень много. Мысль, которая часто звучала – о том, что знания, которые даются школьникам и студентам, практически неприменимы к жизни. Выпускник вуза приходит на работу, а ему говорят: «Забудьте всему, чему вас учили в вузе». Как можно менять эту ситуацию?

- Здесь нужно отметить, что быстрые изменения всегда болезненные. У нас есть такое понятие «демонстрационный экзамен». Когда люди вместо того, чтобы в финале своего образования писать диплом о том, какой ты прекрасный инженерный дизайнер, действительно выполняют инженерное задание. Эта штука достаточно быстро меняет, как образовательный ландшафт, так и то, чему вас учат. С моей точки зрения, если мы эту практику возьмем как массовую, то лишимся сразу двух проблем. Первая – когда людей учат неизвестно чему. А вторая – люди, которые такой экзамен пройдут, смогут работать сразу после приема на работу. Им не потребуется еще полгода переобучения в компании.

- Но это применимо только к рабочим специальностям? Я слабо представляю демонстрационный экзамен у гуманитариев, например.

- Почему? У нас очень много компетенций, которые находятся в пограничной области. Все равно, когда вы приходите на работу, вы делаете определенный алгоритмический труд. Если вы берете профессии, в которых основной элемент - это создание чего-то нового, тут, конечно, демонстрационный экзамен будет не применим. Невозможно стандартизировать деятельность художника.

- Сейчас много критикуют преподавателей. Очень часто студентов учит человек, который находится в отрыве от современных знаний. Может нужно менять образование через повышение квалификации педагогов?

- Здесь надо делить. Есть теоретическая подготовка, а есть практическая. Если мы говорим про теоретическую, то роль педагога меняется. От носителя знаний он переходит в навигатор знаний. То, что раньше было сакральной информацией и хранилось только в библиотеках, сейчас общедоступно. Современному студенту или школьнику нужно, чтобы ему помогли разобраться в этом сумасшедшем мире огромной информации. Это несколько другая роль.

Если мы говорим про подготовку, то вопрос сложнее. Преподаватель не может научить практическому навыку, если сам этим навыков не обладает. В нашем движении мы не называем даже преподавателей педагогами. Мы называем их экспертами. Не важно, имеет ли человек педагогическое образование, главное, чтобы он был носителем компетенций.

ПОНЯТИЕ «РАБОЧИЙ» УСТАРЕЛО

- Ваша сфера касается так или иначе рабочих специальностей. Много лет все вокруг твердили о нехватке «синих воротничков». Сейчас все говорят о необходимости высококвалифицированных специалистов. На ваш взгляд, здесь нет никакого противоречия?

- Сама терминология «рабочий» и «высококвалифицированный специалист» сильно устарела. Возьмем классическую рабочую профессию – повар. 20 лет назад это был человек, который работал строго по рецепту и по стандарту. Сейчас повар - это создатель, который создает персональные блюда под ваши впечатления. Кто он? Рабочий? Специалист? Непонятно. Само деление на «синих» и «белых» воротничков уже утратило силу. Если вы не обладаете цифровыми навыками, то вам нечего делать как на заводе, так и в принципе вам нечего делать и в журналистике, в ресторанном деле, где угодно. И когда говорят, что нам нужны рабочие… Да, нужны! Но немного другие. Современный рабочий – это одновременно и инженер, и немножко конструктор.

ВОЗРАСТ НЕ ВАЖЕН, ВАЖЕН ПРОФЕССИОНАЛИЗМ

- Как может измениться рынок труда в связи с грядущим повышением пенсионного возраста? Сейчас правительство разрабатывает меры защиты для возрастных сотрудников. При этом молодежь тоже испытывает некое беспокойство от возрастающей конкуренции. Есть ли у них основания для тревоги?

- Вы боитесь, что деды не пустят молодых? Давайте будем честны. Для работодателей и особенно собственников бизнеса основной вопрос - не возраст, а профессионализм. Если человек профессионален, то его все равно берут на работу, несмотря на возраст. Говорить о том, что есть какая-то тенденция, которая будет блокировать доступ молодежи либо, наоборот, людей постарше к рынку труда, это определенно заблуждение. Если вы исходите из логики бизнеса, вы в первую очередь будете смотреть на профессионализм человека, а не на все остальное.

- Да, но ведь выпускник вуза априори будет проигрывать в профессионализме тому, кто отработал в этой специальности 20-30 лет?

- Еще раз - это проблема, которую мы имеем сейчас. Она связана с тем, что у нас нет хорошей системы контроля в конце образования. Моя точка зрения состоит в том, что, если мы вводим процедуры демонстрационного экзамена, то выпускник колледжа, вуза, должен быть более профессионален, чем тот человек, который сейчас работает в отрасли. В противном случае образование не выполняет свою функцию.

- Переобучение сотрудников предпенсионного возраста тоже вызывает много вопросов. Готовы ли люди в возрасте учиться новому?

- Я пока не знаю, какие меры переобучения будут наиболее эффективны в нашей стране. Но наша проблема в том, что у нас только 15% взрослого населения находится в системе непрерывного образования. Если сравнивать с европейскими странами, там около 70%. Но если мы выработаем базис - качественную систему подготовки, найдем людей, которые способны учить на высоком уровне, рано или поздно мы придумаем инструменты и удобные формы, как эффективно обучать взрослых людей, так же как и молодежь.

- Можете привести хотя бы пару примеров таких инструментов?

- Онлайн-курсы обладают ограниченной эффективностью. Один из реалистичных вариантов - возможность обучения в выходные дни. Если вы строите образовательные программы не в формате классического менторского образования, когда вам втюхивают знания, то попробовать поконкурировать за личное время взрослого человека наряду с просмотром телепередач или шопингом, вполне реалистично. Второе достаточно перспективное направление – можно посмотреть на тот исторический опыт, который у нас уже был. Например, Советский Союз ликвидировал безграмотность двумя путями. Первое – были общества ликвидации безграмотности. И это, скорее, вариант досуговый. Второе - была развернута программа, когда школьники, которые были грамотны, учили своих пап и мам, учили своих дедушек грамотности.

Если перевернуть на современный язык, то многие технологии, которые сейчас есть в цифровом мире, вполне доступны дома. То есть, вы можете научить своего родителя. И еще один феномен – пустая ниша, которой пока никто не занимается,- это совместное обучение. Если ваш ребенок учится какой-то профессии, вы можете учиться вместе с ним.

ГЛАВНЫЕ НАВЫКИ ДЛЯ ПРОФЕССИЙ БУДУЩЕГО

- Если говорить о будущем, можете спрогнозировать, какие профессии будут перспективны в ближайшие 5-10 лет?

- Самые быстро растущие сектора – это сектора, связанные с обслуживанием цифровых технологий. Если не говорить о конкретной профессии, то будут востребованы два ключевых навыка, которые будут нужны. Первое – это навык программирования, он нужен практически в любой деятельности. Если вы им не обладаете, у вас возникнут проблемы. Второе – это навыки дизайна и креатива, условно говоря – все то, что не способен делать робот сейчас. Что не может делать робот? Он не может создавать за вас. Он не способен придумать ни новое блюдо, ни новый узор. Если вы понимаете, что вас больше тянет к точным наукам, к математике, то вам стоит всерьез посмотреть на все навыки, связанные с программированием. А если вы творческая натура, посмотрите на то, что связано с соответствующей областью деятельности. Но самое главное – не просто посмотрите, а попробуйте и сравните себя с теми стандартами, которые на рынке уже устоялись. Например, вы можете поучиться, например, web-дизайну, а потом попробуйте сдать наш демонстрационный экзамен. Если вы его пройдете, вероятность того, что вы получите хорошую премию на рынке труда, очень высока.