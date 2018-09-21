Надия Черкасова: «Нужно еще больше женщин вовлекать в экономику России»

СЕГОДНЯ 01:23 2018-09-20T16:18:58+03:00

«Всего 2% женщин-предпринимателей поставляют продукты и услуги за рубеж. При этом около 20% хотели бы экспортировать, однако сталкиваются с рядом барьеров».

Многие считают, что главное для старта бизнеса – иметь деньги. О том, как грамотно начать свое дело и быть нужной в экономике государства, рассказала руководитель Комитета по развитию женского предпринимательства «Опора России» Надия Черкасова

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Надия утверждает, что на самом деле женщины хотят заниматься бизнесом и ничто не мешает им реализовать свои идеи. Она и сама более 20 лет работает в банковской индустрии, стала лидером женского предпринимательства по версии британского журнала World Business и признана «Персоной года» порталом «Банки.ру».

– Надия, отношение к женскому предпринимательству изменилось в России?

– Позитивные изменения есть. Этому способствовали публикации в СМИ, реальные примеры успешных женщин, активная государственная политика в области женского предпринимательства. Развивают образ бизнес-леди, делая его привлекательным, развиваются сообщества активных женщин, повысилось внимание со стороны государства.

– Какие основные стимулы у женщин в России к предпринимательской деятельности?

– По данным исследований, 53% женщин отмечают, что главный стимул к бизнесу – перспектива получения большего дохода, чем от работы по найму. Второй фактор – самореализация. Базовая мотивация женщин для старта бизнеса – это желание реализовать свою идею и себя.

– А наблюдаются ли сейчас в России тенденции, что женщины хотят открыть свое дело по причине высокого социального статуса предпринимателя?

– Да, мы наблюдаем устойчивый тренд. 84% россиянок рассматривают возможность предпринимательской деятельности. Женщин привлекает возможность формировать свой собственный гибкий график работы и управлять балансом времени между бизнесом и семьей по собственному усмотрению.

– В настоящее время компании, которые создали в России женщины, ориентированы на внутренний рынок?

– Да, большинство работают именно на российском рынке. Всего лишь 2% поставляют продукты и услуги в другие страны. При этом около 20% хотели бы экспортировать, но сталкиваются с рядом барьеров. У них нет понимания по аналитике других рынков, как сертифицировать товар, как организовать эффективную логистику. Изначально при создании бизнеса предприниматели ставят себе ограничения по масштабированию бизнеса и локализуют бизнес-модели.

– Чем, как правило, занимаются женщины? А в какой отрасли сейчас не хватает женщин?

– Женщины выбирают те отрасли, в которых они хорошо ориентируются и имеют опыт. Это сфера услуг, производство детских товаров и центры творческого развития и образования детей. Часто их бизнес имеет социальную направленность.

– Соответствует истине утверждение, что женское предпринимательство сконцентрировано в Москве?

– Нет, активно бизнес развивается и в регионах России. Наш Комитет по развитию женского предпринимательства «Опора России» работает в 85 регионах России, и мы фиксируем положительную динамику всюду. В целом в России 54% трудоспособного населения – это женщины, из них 23% – предприниматели.

– Насколько большая разница – вести бизнес в Москве и в регионах России?

– В ряде регионов созданы специальные программы для поддержки женщин-предпринимателей. Я бы отметила Удмуртскую Республику – активно работают стимулирующие программы, также Ульяновск, Астрахань. Главы этих регионов понимают, что вовлечь женщин в экономику – значит, содействовать развитию малого и среднего бизнеса в целом. С развитием интернета и цифровой экономики женщины могут создавать бизнес-модели, работая с клиентами дистанционно.

– С какими проблемами чаще сталкиваются женщины на первых этапах создания бизнеса?

– Женщины не начинают свое дело из-за недостаточности финансовых ресурсов для старта. Также именно женщинам не хватает уверенности в себе, знаний и опыта. Поэтому так актуальны и популярны образовательные программы и программы по финансовой грамотности.

– Условия для развития предпринимательства не всегда благоприятны. Как сейчас с этим в России?

– Наблюдается значительное улучшение условий для начала собственного бизнеса. Причем сами предпринимательницы связывают это с действием государственных программ поддержки бизнеса, с переключением потребителей на российские товары, а также с развитием цифровой экономики (возможностью вести бизнес в интернете).

– Государство помогает женщинам-предпринимателям как-то дополнительно или они в равных условиях с мужчинами?

– В целом государство работает с сегментом малого и среднего бизнеса. При этом в отдельных регионах есть дополнительные программы поддержки именно женщин. В развитии женского предпринимательства важно несколько направлений: доступ к информации (какие есть программы в регионах и мире), доступ к образованию (женщины чаще сомневаются в себе, им кажется, что у них недостаточно знаний по ведению бизнеса), доступ к финансированию.

– Реализуются ли в России программы поддержки мам, занимающихся бизнесом?

– Да, у нас есть программа «Мама – предприниматель», сейчас методика действует в 50 регионах России, а на ее создание подтолкнули сами женщины, находящиеся в декрете. Они сталкивались с тем, что нет той или иной услуги или товара, и хотели создать свой проект в свободной нише. Мы помогаем им качественно стартовать и проводим обучение, рассказываем, как избежать ошибок.

– Конкретно ваш комитет какую помощь оказывает женщинам, которые начали бизнес?

– Информационную, образовательную, а также мы являемся операторами ряда международных программ. Мы помогаем определиться, с чего начинать, как найти мотивацию, как совместить бизнес и материнство. В отличие от мужчин женщины осознают, что, кроме финансов, им нужны знания. Именно для этого мы проводим встречи и организуем форумы, позволяющие женщинам общаться друг с другом и учиться на опыте других.

– Что в ближайшее время ваш комитет планирует делать, где начинающие бизнесвумен могут услышать советы?

– Все наши исследования, много различной полезной информации для стартапа можно найти на сайте Комитета по развитию женского предпринимательства «Опора России». Мы проводим и общие городские акции. Вот в Волгограде 26 августа прошла программа «Сделано женщиной» – это большой городской уик-энд, где представлена ярмарка товаров и услуг, проектов, которые делают женщины. На подобных акциях мы обсуждаем современный образ бизнес-женщины, социальную ответственность. У нас есть выставки «Сделано мамой, сделано с любовью» – они проходят в парках, мы представляем истории успеха женщин и гуляющие в парках мамы с колясками могут вдохновиться примерами, понимая, что успешные женщины есть в их регионе и городе.

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