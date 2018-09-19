На XI Евразийском экономическом форуме в Вероне обсудят строительство экономики доверия

СЕГОДНЯ 16:07 2018-09-19T16:09:49+03:00

В его работе примут участие политические и общественные деятели, представители деловых кругов, дипломаты, эксперты, журналисты из стран Большой Евразии

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В Палаццо делла Гран Гуардия в Вероне (Италия) 25–26 октября 2018 года пройдет XI Евразийский экономический форум. Основная тема Форума – Экономика доверия и дипломатия бизнеса от Атлантики до Тихого океана. Организаторы мероприятия – итальянская некоммерческая ассоциация «Познаём Евразию», Фонд Росконгресс, Петербургский международный экономический форум.

В Форуме примут участие политические и общественные деятели, представители деловых кругов, дипломаты, эксперты, журналисты из стран Большой Евразии.

«В нынешней сложной геополитической обстановке, в условиях неопределенности путей развития глобальной экономики, возврата протекционистских тенденций, особая ответственность возлагается на бизнес. В условиях, когда традиционная дипломатия оказывается опутана политическими и идеологическими ограничениями, дипломатия бизнеса должна проявлять инициативу, выходить на первый план. Ее задача – восстановление и поддержание диалога, обеспечение стабильного и устойчивого экономического роста, что является обязательным условием для процветания и социального развития. Веронский форум ставит своей целью содействовать успеху дипломатии бизнеса, налаживанию прямых связей между предпринимателями на пространстве от Атлантики до Тихого океана», – сказал Президент ассоциации «Познаём Евразию», Председатель Совета директоров Банка Интеза Антонио Фаллико.

«Интерес к Форуму со стороны официальных и деловых кругов растет год от года. Мы наблюдаем это прежде всего по увеличению числа делегатов и расширению географии стран-участниц мероприятия. За годы существования Форум приобрел большое значение для представителей государственных институтов, делового и экспертного сообщества России, Италии и других стран Большой Евразии как неполитизированная площадка для прямого и открытого диалога по вопросам европейской и евразийской интеграции и развития партнерских отношений в перспективных областях сотрудничества», – отметил председатель правления, директор Фонда Росконгресс Александр Стуглев.

Фото: предоставлено фондом Росконгресс.

В рамках Форума запланировано проведение сессий, посвященных вопросам развития бизнес-диалога на пространстве Большой Евразии, экономики доверия и дипломатии бизнеса, энергетики, транспорта и инфраструктуры, агропромышленного комплекса, инновационных технологий и другие.

Советник Президента России Антон Кобяков подчеркнул значимость Форума для налаживания диалога между ЕС и ЕАЭС по вопросам политического и экономического сотрудничества: «Евразийский экономический форум в Вероне продолжит обсуждение темы доверия в экономике, начатой на Петербургском международном экономическом форуме. Акценты в дискуссиях будут сделаны, в первую очередь, на вопросах развития экономики доверия и дипломатии бизнеса, включая поиск новых эффективных механизмов сотрудничества в различных сферах. Форум в Вероне выступает в качестве дискуссионной площадки для поиска точек соприкосновения между двумя интеграционными объединениями».

Официальный сайт Евразийского экономического форума в Вероне: http://forumverona.com/ru/.

Для участия в Форуме просим вас обязательно пройти регистрацию по ссылке до 24 октября 2018 года.