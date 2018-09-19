2018-09-19T16:12:04+03:00
Экономика

В Москве обсудили перспективы развития российско-кубинских отношений

В центре внимания - вопросы участия Кубы в международных мероприятиях, которые пройдут в России
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Фото: предоставлено фондом РосконгрессФото: предоставлено фондом Росконгресс
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В Москве состоялась встреча советника Президента России Антона Кобякова с Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Куба в РФ Херардо Порталем. Участники встречи обсудили перспективные вопросы двустороннего сотрудничества. В центре внимания были вопросы участия Кубы в международных мероприятиях, которые пройдут в 2018 и 2019 годах на территории России, а также подготовка выездного мероприятия Фонда Росконгресс – презентации Петербургского международного экономического форума – 2019 в странах Латинской Америки и Карибского бассейна, которая пройдет в конце октября в столице Кубы Гаване.

Антон Кобяков подчеркнул, что у России и Кубы есть хорошие перспективы для сотрудничества, и отношения двух стран находятся в постоянном развитии по широкому спектру сфер – политической, торгово-экономической, финансовой, транспортной, гуманитарной и туристической. Советник Президента РФ отметил: «Делегация Кубы приняла участие в Петербургском международном экономическом форуме, состоявшемся в мае этого года. Взаимодействие и постоянный контакт двух стран в рамках ключевых деловых форумов в России и в дальнейшем будут способствовать усилению и развитию двустороннего полноформатного сотрудничества».

20 и 21 сентября делегация высокого представительства Кубы вновь посетит Санкт-Петербург, где пройдет второй Евразийский женский форум. Глава делегации заместитель Председателя Государственного Совета Республики Беатрис Джонсон Уррутия примет участие в пленарном заседании форума «Женщины за глобальную безопасность и устойчивое развитие».

Сотрудничество России и Кубы на форумном треке продолжится в конце октября в Гаване, где пройдет Межправительственная комиссия под руководством Вице-премьера Российской Федерации Юрия Борисова. Проведение МПК способствует укреплению российско-кубинских деловых и официальных контактов и развитию торговых отношений между странами.

В рамках Межправительственной комиссии пройдет выездное мероприятие Фонда Росконгресс. Работа по формированию программы в данный момент ведется совместно Министерством экономического развития России и Министерством иностранных дел России. Центральным событием деловой программы форума станет пленарное заседание, посвященное актуальным вопросам и перспективам развития взаимоотношений России и Кубы. Также участники мероприятия обсудят вопросы развития биофармацевтики, сельского хозяйства, инфраструктуры, межправительственного и межгосударственного сотрудничества, промышленной кооперации и финансирования.

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