Эксперты поддержали решение ЦИК об отмене выборов в Приморье

СЕГОДНЯ 16:30 2018-09-19T16:30:55+03:00

По мнению специалистов, лучше переголосовать, чем поставить всю систему выборов под сомнение

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19 сентября глава Центризбиркома Элла Памфилова заявила, что ее ведомство рекомендовало комиссии Приморья отменить результаты прошедших выборов губернатора.

- ЦИК еще 17 сентября готов был отменить итоги выборов в Приморье по тем фактам, которые к нам пришли. Но нужно было обоснование, нужно было собрать аргументацию, чтобы это стало возможно, — сказала Памфилова.

Напомним, второй тур выборов главы Приморья прошел 16 сентября. После обработки 100% бюллетеней победил кандидат от «Единой России» Андрей Тарасенко (49,55%, 253,2 тыс. голосов). На втором месте оказался кандидат от КПРФ Андрей Ищенко(48,06% или 245,55 тыс. голосов).

Вопросы у ЦИК возникли к 13 участкам. По словам Памфиловой, доступ на участки был ограничен МЧС — из-за этого «достоверность волеизъявления граждан» в этих конкретных местах невозможно определить.

На 13 участках зарегистрировано 24 тысяч. избирателей. С учетом того, что разница между кандидатами всего около 7 тыс. голосов, то результат выборов мог быть изменен в обе стороны.

- Окончательное решение о результатах выборов может принять либо суд, либо местный избирком, - рассказал директор Института политической социологии Вячеслав Смирнов. - ЦИК провел большую работу, есть вопросы к нарушениям с обеих сторон. Судя по всему, и кандидат от КПРФ, и действующий губернатор пытались влиять на избирателей. Сейчас будут разбирательства.

- Нарушения были по всему краю или в отдельных местах?

- Серьезные фальсификации всегда бывают точечно. Где-то есть люди, способные на вмешательство. Правильно ЦИК рекомендовал через три месяца провести повторное голосование. Доверие к выборам важнее. Нужно волеизъявление организовать так, чтобы ни у кого не осталось сомнений в честности результата.

По данным СМИ, вопросы вызывают результаты голосования в городах Артем, Уссурийск, Находка, а также в Советском районе Владивостока.

- ЦИК действует строго в рамках закона, - считает профессор Высшей школы экономики Олег Матвейчев. - Есть такое понятие, как невозможность установить волю избирателей. Нарушений зафиксировано много, а разница в собранных голосах маленькая. Сейчас местные власти будут анализировать работу избиркомов.

В России много лет не аннулировали результаты голосования за главу региона. Несколько подобных историй произошли в 90-х годах. Последняя попытка отмены региональных выборов была в 2002 году. Тогда избирком Красноярского края два раза отменял итоги волеизъявления. Первый раз решение краевой комиссии отменил суд, второй раз — ЦИК.