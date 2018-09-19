Арас Агаларов: Отказом от доллара мы никого не напугаем... А Трампа - тем более

СЕГОДНЯ 16:50 2018-09-19T16:50:11+03:00

Президент компании «КРОКУС», известный российский миллиардер - в эфире Радио «Комсомольская правда» - об идее избавиться от американской валюты [аудио]

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- Арас Искендерович, Минфин согласился с идеей главы «ВТБ» Андрея Костина о постепенной дедолларизации российской экономики. Проживем ли мы без доллара?

- Нет. Сразу однозначно говорю: в обозримом будущем, 10-20 лет – нет.

Арас Агаларов, президента компании "Крокус", известный российский миллиардер - в эфире Радио "Комсомольская правда" 00:00 00:00

И то, что Костин говорит... Он это тоже понимает.

- Почему вы так думаете?

- Потому что я его в передаче «Большая игра» видел, он - в принципе - говорил практически то же самое, что я сейчас вам говорю.

- А как же тогда это все воспринимать?

- На самом деле, это (идея отказа от доллара. - А.Г.) - просто тренд, направление, в котором мы будем пытаться двигаться.

Но, все-таки, доллар - он во всех международных документах прописан как единица измерения. Поэтому - если вы хотите выйти на любую биржу, если вы хотите инициировать выпуск акций, облигаций, - все равно все пересчитывается через доллар.

- Вот как?

- Это как расстояние меряется километрами, экономика в мире сегодня измеряется пока, к сожалению, в долларах.

Пока будет существовать такое положение, мы из него (из доллара. - А.Г.) никуда не выскочим.

Единственное, что может быть - мы можем начать в эту сторону двигаться. Если не начнем двигаться, никогда этот вопрос не решим. А если начнем, может быть, когда-то и решим.

- То есть, надо начинать?

- Конечно, надо.

- А как - тогда? Нам бы это - поконкретнее...

- Процедура здесь такая - всеобъемлющая.

Это и перевод расчетов - с теми странами, с которыми мы торгуем - в национальные валюты. Еще - надо усиливать позиции евро в наших внутренних расчетах. Имеется в виду - в международных расчетах.

Останутся только, по сути дела, те страны и Соединенные Штаты... Если мы у них что-то покупаем, они, естественно, в рублях нам ничего не продадут.

И главне - в эту сторону двигаться надо по всем направлениям одновременно.

- Но - в ближайшие 10-20 лет...

- Думаю, этот вопрос так быстро не решится.

- Ваши советы всегда простым людям помогают. Сейчас вот не надо бежать сдавать доллары?

- Нет, конечно. Это такая процедура очень вялотекущая, длинная, долгая. Поэтому…

- Но все равно же надо от них постепенно освобождаться, правильно? Ведь у некоторых доллары могут и десять лет лежать.

- Да я не думаю.

- Некоторые еще говорят: могут ведь и силовым давлением - наши банкиры, финансисты из верхних структур - решить этот вопрос: просто взять и силовым каким-то образом, как это у нас иногда бывает, заставить народ сдавать доллары...

- Никто это не будет сейчас делать. Исключено.

- Вы сказали, - 10-20 лет на все это может потребоваться. Значит, какая-то уже методика должна быть сейчас, какой-то механизм должен разрабатываться?

- На самом деле, никакой методики пока нет. Есть просто желание, которое, кстати, появилось в связи с тем, что Соединенные Штаты себя ведут немножко странным образом. А на самом деле - никаких пока методик, постановлений, распоряжений - нет.

- Ваш знакомый Дональд Трамп как может отреагировать на такие наши инициативы?

- Абсолютно никак. Дело в том, что доля нашей экономики в мировой, на самом деле, очень маленькая. Поэтому - мы никого этим не испугаем, к сожалению.

- И даже Трампа?

- Трампа – тем более...

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