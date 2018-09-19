Дни Калужской области в Москве 20 — 21 сентября пройдут с размахом

СЕГОДНЯ 16:55 2018-09-19T16:57:14+03:00

Олег Калугин: "Этот год стал перекрестным. Мы прекрасно провели Дни Москвы в Калужской области 13-15 июля. Думаю, Дни Калужской области в Москве будут не менее запоминающимися". Фото: Александр ЗЮЗЯЕВ

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20 и 21 сентября планируются Дни Калужской области в Москве. Стартует программа на Никитском бульваре, где откроется фотовыставка туристических мест Калуги. Об этом сообщил журналистам заместитель руководителя департамента национальной политики и межрегиональных связей столицы Иван Петров и министр внутренней политики и массовых коммуникаций Калужской области Олег Калугин.

ЛИДЕР ПО ТОВАРООБОРОТУ

- Для москвичей, помимо насыщенной культурной программы, тоже предусмотрен ряд мероприятий. Это выставка, которая пройдет на Никитском бульваре с 20 сентября по 11 октября, а также продолжится с 12 октября по 20 октября на улице Арбат, - пояснил Иван Петров. - Также у нас будет выставка- ярмарка, которая будет проходить в течение недели - с 20 по 27 сентября, где можно будет приобрести высококачественные, без нитратов, здоровые, полезные продукты питания, выращенные на территории Калужской области.

Представитель столичного правительства добавил, что мероприятие будет включать подписание отраслевых соглашений в сфере образования, культуры и спорта между Москвой и Калужской областью. В Торгово-промышленной палате России состоится презентация экономического и промышленного потенциала Калужской области. Помимо этого, запланированы деловые встречи и круглые столы по вопросам спорта и туризма, здравоохранения, образования и ЖКХ.

- На сегодня Калужская область входит в число лидеров по величине товарооборота со столицей – в 2016 году он составил 151,3 миллиарда рублей, - уточнил Иван Петров. - Я надеюсь, что москвичи и гости нашего города по достоинству оценят мероприятия, которые подготовили наши калужские друзья в рамках дней Калужской области в столице.

ГАЛА-КОНЦЕРТ В ХРАМЕ ХРИСТА СПАСИТЕЛЯ

Министр внутренней политики и массовых коммуникаций Калужской области Олег Калугин подчеркнул, что в Калужской области москвичи чувствуют себя как дома, благодаря хорошему отношению к ним местных жителей. Свидетельством тому явились недавние выборы мэра столицы на которых москвичи, проживающие в Калужской области, показали самую высокую явку на избирательные участки.

По традиции программа Дней Калужской области начнется с возложения цветов к Могиле неизвестного солдата в Александровском саду делегациями двух регионов. После чего москвичей порадуют высококачественными калужскими продуктами сельскохозяйственная выставка-ярмарка на Нахимовском проспекте. Причем, помимо продуктов здесь можно будет приобрести изделия народных мастеров и умельцев, а также оценить выступления творческих коллективов калужского края.

Вечером 20 сентября в Зале церковных соборов Храма Христа Спасителя состоится торжественная церемония открытия Дней Калужской области в Москве, в рамках которой лучшие калужские артисты дадут гала-концерт перед взыскательной столичной публикой.

Волейболисты двух регионов проведут товарищеский матч, в котором Калужскую область будет представлять команда из Обнинска.

Параллельно предусмотрена насыщенная деловая программа. Депутаты областного Заксобрания встретятся со своими коллегами из Мосгордумы. Руководители министерств и ведомств двух регионов подпишут отраслевые соглашения в сфере образования, культуры и спорта. Предусмотрено посещение делегацией калужских медиков ряда столичных больниц.

21 сентября в Торгово-промышленной палате России состоится презентация экономического и промышленного потенциала Калужской области. Представители здравоохранения, образования, труда и социальной защиты, ЖКХ, туризма и спорта проведут встречи за круглым столом, обменяются опытом работы и обсудят возможность реализации совместных проектов.

Олег Калугин и Иван Петров выразили уверенность, что Дни Калужской области в Москве станут заметным событием в жизни столицы, привлекут внимание десятков тысяч москвичей к культурному своеобразию и достижениям соседнего региона и послужат стимулом для дальнейшего сотрудничества.

- Этот год стал перекрестным. Мы прекрасно провели Дни Москвы в Калужской области 13-15 июля. Это подтвердят те, кто побывал на реконструкции Великого стояния на Угре и гала-концерте московских звезд. Думаю, Дни Калужской области в Москве будут не менее колоритными и запоминающимися, - резюмировал Олег Калугин.