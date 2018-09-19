2018-09-19T17:50:04+03:00
Звезды

«Простите тупых артистов»: Басков и Киркоров попросили прощения за скандальную «Ибицу»

Новый «шедевр» снял все тот же шутник Гудков [видео]
Игорь ПОЛЯКОВ
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И все это примерно на две минутыИ все это примерно на две минутыФото: скриншот видео
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Наверное, поклонники Филиппа Киркорова и Николая Баскова клянут тот день, когда их любимцы встретились с Александром Гудковым.

Первые строчки iTunes, попадание в тренды Ютуба — все это сейчас их кумиров волнует больше, чем гастрольные будни. Не удивимся, если Филипп и Коля в скором времени будут зарабатывать в ITunes не меньше, чем рэперы. В подтверждение этих слов заглавный трек из духовного альбома Баскова «Верую» сегодня внезапно ворвался в топ Айтюнса, потеснив Мота и Дана Балана. Вот, видите, даже скандал можно капитализировать.

Простите тупых артистов : Басков и Киркоров попросили прощения за скандальную Ибицу .

Не успел остыть клип «Ибица» (он собрал уже 10 миллионов просмотров), как «король сцены» и «император» выпустили новый ролик из-под пера юмориста Гудкова.

— Не уходи, постой, фанатка, мы заслужили все дизлайки, прости тупых артистов, — умоляет пожилую даму Басков на пару с Киркоровым. А потом Филипп клянется, что не касался козла (один из героев «Ибицы») там, где не следует.

И все это примерно на две минуты.

В общем, как пела когда-то Алла Борисовна: «Надо бы, надо бы остановиться, но не могу, не могу. Не могу и не хочу!»

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