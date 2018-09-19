Звезда «Дом-2», заявившая, что ждет ребенка от Александра Серова, стала популярнее, чем сам певец

СЕГОДНЯ 19:14 2018-09-19T19:54:08+03:00

Серов теряет популярность, а та, кто рассказывает об их романе наоборот Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

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Телевизионное безумия, которое мы наблюдаем в последнее время, рождает все новых и новых кумиров. Поиски внебрачных детей, копания в грязном белье уважаемых некогда персон, разбор и обсуждения выдуманных или реальных романов звезд с молоденькими и шумными участницами всяких реалити-шоу…

dariafriendsk Стоит ли мне закрыть рот?

64-летний Александр Серов уже около года ходит по разным программам центральных каналов, пытаясь отбиться от обвинения уже, кажется, во всех грехах. Последнее, в чем обвинили певца, - избиение бывшей любовницы из «Дома-2», которая еще и якобы беременна от артиста. В интервью «КП», артист опроверг все, что сказала Дарья Друзьяк. Позже на ток-шоу скандал продолжился. В итоге у никому неизвестной девушки четверть миллиона подписчиков в соцсети и всероссийская, пусть и дурно пахнущая известность.

dariafriendsk ДРУЗЬЯК VS СЕРОВ ..Обстановка была очень накалённая

Даша постит полуголые снимки того, как ей снимают ЭКГ, каждая ее публикация озаглавлена «ДРУЗЬЯК VS СЕРОВ», затем фото рыданий из больницы и снимки со священником. Сам певец делает вид, что ничего не происходит — за 45 лет карьеры он привык к повышенному вниманию разного характера.

dariafriendsk Свои комментарии я не даю!

При этом Серов теряет популярность, а та, кто рассказывает об их романе наоборот.

В Инстаграме, который с недавнего времени считается едва ли не индикатором успеха (14 миллионов фанатов Бузовой в соцсети вытащили ее с виртуальных полей на настоящую сцену по соседству с Киркоровым, - ред.). Так у народного артиста России Александра Серова со всеми его достижениями всего 40 тысяч фанатов, а у его телеоппонентки в раз 6 больше — 260 тысяч. И главное, она готова «к сотрудничеству», несмотря на описываемые обстоятельства и госпитализацию с неврозом на фоне токсикоза.

dariafriendsk ДРУЗЬЯК VS СЕРОВ ..Большое спасибо Андрею Малахову

Напомним, Александр Серов однажды был женат. Его супругой была Елена Стебенева, мастер спорта по акробатической гимнастике. Они развелись в 2011 году после 19 лет брака. В этом браке родилась единственная дочь артиста Мишель. Все остальные дети, о которых заявляли на многих телешоу, не признаны певцом, потому что их родство не подтверждено тестами ДНК.

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