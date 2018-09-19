Звезда «Дом-2», заявившая, что ждет ребенка от Александра Серова, стала популярнее, чем сам певец
Телевизионное безумия, которое мы наблюдаем в последнее время, рождает все новых и новых кумиров. Поиски внебрачных детей, копания в грязном белье уважаемых некогда персон, разбор и обсуждения выдуманных или реальных романов звезд с молоденькими и шумными участницами всяких реалити-шоу…
64-летний Александр Серов уже около года ходит по разным программам центральных каналов, пытаясь отбиться от обвинения уже, кажется, во всех грехах. Последнее, в чем обвинили певца, - избиение бывшей любовницы из «Дома-2», которая еще и якобы беременна от артиста. В интервью «КП», артист опроверг все, что сказала Дарья Друзьяк. Позже на ток-шоу скандал продолжился. В итоге у никому неизвестной девушки четверть миллиона подписчиков в соцсети и всероссийская, пусть и дурно пахнущая известность.
Даша постит полуголые снимки того, как ей снимают ЭКГ, каждая ее публикация озаглавлена «ДРУЗЬЯК VS СЕРОВ», затем фото рыданий из больницы и снимки со священником. Сам певец делает вид, что ничего не происходит — за 45 лет карьеры он привык к повышенному вниманию разного характера.
При этом Серов теряет популярность, а та, кто рассказывает об их романе наоборот.
В Инстаграме, который с недавнего времени считается едва ли не индикатором успеха (14 миллионов фанатов Бузовой в соцсети вытащили ее с виртуальных полей на настоящую сцену по соседству с Киркоровым, - ред.). Так у народного артиста России Александра Серова со всеми его достижениями всего 40 тысяч фанатов, а у его телеоппонентки в раз 6 больше — 260 тысяч. И главное, она готова «к сотрудничеству», несмотря на описываемые обстоятельства и госпитализацию с неврозом на фоне токсикоза.
Напомним, Александр Серов однажды был женат. Его супругой была Елена Стебенева, мастер спорта по акробатической гимнастике. Они развелись в 2011 году после 19 лет брака. В этом браке родилась единственная дочь артиста Мишель. Все остальные дети, о которых заявляли на многих телешоу, не признаны певцом, потому что их родство не подтверждено тестами ДНК.
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