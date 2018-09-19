2018-09-19T19:54:08+03:00
Звезды

Звезда «Дом-2», заявившая, что ждет ребенка от Александра Серова, стала популярнее, чем сам певец

Дарья Друзьяк выкладывает видео из больницы, рыдает и постит фотографии со священниками, не забывая упомянуть известного артиста
Петр СИМОНОВ
Поделиться:
Серов теряет популярность, а та, кто рассказывает об их романе наоборотСеров теряет популярность, а та, кто рассказывает об их романе наоборотФото: Личная страница героя публикации в соцсети
Изменить размер текста:

Телевизионное безумия, которое мы наблюдаем в последнее время, рождает все новых и новых кумиров. Поиски внебрачных детей, копания в грязном белье уважаемых некогда персон, разбор и обсуждения выдуманных или реальных романов звезд с молоденькими и шумными участницами всяких реалити-шоу…

dariafriendskdariafriendsk
Стоит ли мне закрыть рот?
1483 отметок «Нравится»106 комментариевInstagram

64-летний Александр Серов уже около года ходит по разным программам центральных каналов, пытаясь отбиться от обвинения уже, кажется, во всех грехах. Последнее, в чем обвинили певца, - избиение бывшей любовницы из «Дома-2», которая еще и якобы беременна от артиста. В интервью «КП», артист опроверг все, что сказала Дарья Друзьяк. Позже на ток-шоу скандал продолжился. В итоге у никому неизвестной девушки четверть миллиона подписчиков в соцсети и всероссийская, пусть и дурно пахнущая известность.

dariafriendskdariafriendsk
ДРУЗЬЯК VS СЕРОВ ..Обстановка была очень накалённая
10211 отметок «Нравится»712 комментариевInstagram

Даша постит полуголые снимки того, как ей снимают ЭКГ, каждая ее публикация озаглавлена «ДРУЗЬЯК VS СЕРОВ», затем фото рыданий из больницы и снимки со священником. Сам певец делает вид, что ничего не происходит — за 45 лет карьеры он привык к повышенному вниманию разного характера.

dariafriendskdariafriendsk
Свои комментарии я не даю!
10960 отметок «Нравится»240 комментариевInstagram

При этом Серов теряет популярность, а та, кто рассказывает об их романе наоборот.

В Инстаграме, который с недавнего времени считается едва ли не индикатором успеха (14 миллионов фанатов Бузовой в соцсети вытащили ее с виртуальных полей на настоящую сцену по соседству с Киркоровым, - ред.). Так у народного артиста России Александра Серова со всеми его достижениями всего 40 тысяч фанатов, а у его телеоппонентки в раз 6 больше — 260 тысяч. И главное, она готова «к сотрудничеству», несмотря на описываемые обстоятельства и госпитализацию с неврозом на фоне токсикоза.

dariafriendskdariafriendsk
ДРУЗЬЯК VS СЕРОВ ..Большое спасибо Андрею Малахову
9813 отметок «Нравится»364 комментариевInstagram

Напомним, Александр Серов однажды был женат. Его супругой была Елена Стебенева, мастер спорта по акробатической гимнастике. Они развелись в 2011 году после 19 лет брака. В этом браке родилась единственная дочь артиста Мишель. Все остальные дети, о которых заявляли на многих телешоу, не признаны певцом, потому что их родство не подтверждено тестами ДНК.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Александр Серов: Доказывать, что молодых девок в постель не затаскивал?

Певец рассказал «КП» правду о том, откуда взялись слухи о романе с участницей «Дом-2» (подробности)

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Путин призвал предприятия ВПК разрабатывать перспективные виды вооружений
Акцент и тон влияют на уровень доверия к собеседнику
Трамп намерен вскоре вновь встретиться с Ким Чен Ыном
США одобрили сертификацию российского Ту-214ОН для полетов по договору «Открытого неба»
Памфилова исключила проведение третьего тура выборов губернатора Приморья
Сергей Собянин назначил Владимира Кожина сенатором от Москвы
В Германии появятся беспилотные трамваи
Запись в Twitter может стоить Илону Маску уголовного дела
Путин пострелял из новой снайперской винтовки концерна «Калашников»
Макрон встретится с Трампом и Роухани на полях Генассамблеи ООН
Дрозденко поручил ограничить госзакупки с единственным поставщиком
Диеты приводят к депрессии, уверены медики
Украинцам в Закарпатье выдают венгерские паспорта
Порошенко прокомментировал новые данные Минобороны РФ по делу о крушении MH17
Дубль два: кандидат-коммунист примет участие в новых выборах в Приморье
Путин и Меркель обсудили по телефону ситуацию в Идлибе и Донбассе
Эрдоган уверен, что никакого экономического кризиса в Турции нет
«Хорошие и добрые новости»: Песков заявил, что Москва приветствует результаты межкорейского саммита
Россиянам запретят курить в подъездах
В Приморье затонул плавучий док с двумя судами
Эксперт рассказал, чего ждать после прекращения договора о дружбе между Россией и Украиной
ООН: больше трех тысяч мирных жителей погибли в Донбассе с начала конфликта
Британский министр обороны посетил Донбасс
Трое американских военных пострадали при аварии с танком в Словакии
Председатель Danske Bank подал в отставку на фоне скандала с отмыванием денег в эстонском отделении
Эксперт прокомментировал укрепление курса рубля
Ученые спрогнозировали климатическую катастрофу через шесть лет
Порошенко отрицает, что сбившая малайзийский Boeing ракета была украинской