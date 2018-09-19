Путин пострелял из винтовки: четыре попадания из пяти

СЕГОДНЯ 19:05 2018-09-19T19:43:30+03:00

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Очень давно Владимир Путин не берет в руки шашки, то есть оружие. Сколько раз за последние годы к огорчению фотографов и корреспондентов он спокойно проходил на всевозможных выставках оружейных достижений отечественного ВПК мимо самых заманчивых автоматов, пистолетов и прочих прекрасных предметов. Но осматривая выставку концерна "Калашников" в парке "Патриот", он не смог удержаться и решил пострелять из новой винтовки СВЧ-308.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kp.ru/video/embed/669602" frameborder="0"></iframe> Стрельба Путина из винтовки СВЧ-308 в парке «Патриот»: 4 попадания с 600 метров.Стрельба Путина из винтовки СВЧ-308 в парке «Патриот»: 4 попадания с 600 метров! Смотрите видео с выставки концерна «Калашников»

Путин надел наушники и защитные очки, присел на специальный стульчик, приложился к прицелу расположенной на столе винтовки. Мишень была установлена на расстоянии 600 метров. Президент прицелился и выстрелил.

Президент принял участие в торжественной церемонии освящения закладного камня главного храма Вооружённых СилФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- Попал! - прокомментировал стоявший рядом инструктор. - Звук попадания!

Путин передернул затвор и выстрелил еще раз. В итоге из пяти выстрелов в цель пришлись четыре.

Перед этим президент принял участие в торжественной церемонии освящения закладного камня главного храма Вооружённых Сил. В Парке Патриот уже в год 75-летия Победы в Великой Отечественной войне будет построен один из самых больших в стране соборов, причем на средства, которые соберут за счет добровольных пожертвований. Молебен на начало строительства совершил Патриарх Кирилл.

Президент поставил задачу создать оружие следующего десятилетияФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- У нас испокон веков заведено ставить храмы в честь ратных подвигов русского воинства, - сказал Путин. - Они призваны прославлять воинскую доблесть и утолять скорбь по погибшим. Эти примеры помнит сама земля, на которой будет воздвигнут этот храм. В годы Великой Отечественной неподалёку отсюда проходили последние рубежи обороны столицы, Москвы. В этих лесах зимой 1941-го ценой огромных потерь и усилий враг был остановлен и обращён затем вспять.

Президенту показали макет и элементы отделки будущего собора, и он поблагодарил министерство обороны за проявленную инициативу.

После осмотра выставки "Калашникова" Путину позвонила Ангела Меркель. Было в этом что-то символичное. Канцлер Германии - знала бы она, где и в какой момент застала президента России! - хотела обсудить ситуацию в Идлибе, создание там демилитаризованной зоны, положение в Донбассе после убийства Захарчено и даже "некоторые вопросы, касающиеся преодоления негативных тенденций на мировых финансовых рынках".

Президент ознакомился с военными новинкамиФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- Сегодня в России отмечается День оружейника. Я хочу поздравить с профессиональным праздником работников и ветеранов оборонно-промышленного комплекса, поблагодарить конструкторов, инженеров, рабочих отрасли – за вклад в укрепление безопасности России, - открыл заседание военно-промышленной комиссии Путин.

Президент напомнил, что в апреле коллегия ВПК утвердила 21 проект по созданию новых, технически сложных образцов вооружения, выполняемых под руководством генеральных конструкторов. Сейчас уже 20 кандидатур генеральных конструкторов одобрено, осталось назначить последнего. Ему предстоит возглавить разработки ракетных комплексов стратегического назначения с жидкостными межконтинентальными ракетами.

- Ключевой вопрос нашей повестки – это определение начала формирования очередной, перспективной Государственной программы вооружения, - продолжил президент. - К реализации действующей программы – а она у нас рассчитана до 2027 года – мы приступили в этом году. В ней учтены современные тенденции развития вооружений и военной техники в мире, а также – опыт боевого применения российского оружия в Сирии. В результате выполнения программы в войска должна поступить новая техника, новейшие образцы вооружения, которые по тактико-техническим характеристикам превосходят зарубежные аналоги.

Кстати, сегодня в России отмечается День оружейникаФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Среди этих образцов ракетный комплекс «Сармат», истребитель пятого поколения Су-57, высокозащищённый танк на боевой платформе «Армата», зенитно-ракетная система «С-500» и подводная лодка проекта 677.

- Нам важно двигаться дальше и уже сегодня начинать планировать на будущее разработку и выпуск перспективных образцов оружия и техники, которые определят облик Вооружённых Сил на длительную перспективу, на предстоящие десятилетия, - поставил стратегическую задачу глава государства. - Конечно, многое будет зависеть и от возможностей ОПК. И здесь особо отмечу, что непременным условием его стабильного развития, своевременного и полного выполнения контрактов является совершенствование системы ценообразования на военную продукцию.

Образцы беспилотных летательных аппаратовФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

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