2018-09-19T20:03:29+03:00
Звезды

«Свой голос лучше, чем фонограмма»: Бузова спела живьем и... людям понравилось

Фанаты хвалят телеведущую, которая после двух лет на сцене начинает показывать результаты работы над вокалом [видео]
Петр СИМОНОВ
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Ольга Бузова сделала свое имя нарицательным, оно теперь равно успеху из ничегоОльга Бузова сделала свое имя нарицательным, оно теперь равно успеху из ничегоФото: Личная страница героя публикации в соцсети
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Пару лет назад бы мог подумать, что ведущую «Дом-2» станут называть самой обсуждаемой, успешной и популярной персоной отечественного шоу-бизнеса? Кто бы мог подумать, что сам Киркоров, который раньше высказывал свое пренебрежение, будет дружить со звездой реалити-шоу? Кто бы мог представить, что Ольга Бузова всерьез начнет петь?

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Уже два года 32-летняя ведущая собирает пусть не стадионы, так какие-никакие, но все-таки залы! И вот уже совсем скоро целый Крокус! Ольга Бузова сделала свое имя нарицательным, оно теперь равно успеху из ничего. Может быть, как считает Максим Галкин, в этом и есть секрет ее успеха? Такие же как она простые девушки смотрят и думают, что значит и я тоже смогу! 14 миллионов подписчиков в соцсети сегодня как крупный счет в Швейцарском банке. Это капитал. И Бузова им пользуется, наверное, лучше, чем кто-либо, ведь она лидер по числу фолловеров в России.

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А что насчет ее вокала? Все, кто только мог, обсмеяли Олю за его отсутствие. Многие не уверены, а если ли вообще слух, не говоря о голосе. Но все лучшие достижения техники пришли Бузовой на помощь. «Ласковый май», «Стрелки», миллион разных групп и артистов в 90-е, 00-е пели как-то под фанеру и ничего. Кто-то и сейчас поет. Народ ходить на таких не отказывается. Вот Ольга и выступает.

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Как поживает ее живой вокал? На вопрос, так волнующих ее антифанатов, неожиданно ответила сама Бузова. Телеведущая выложила короткое видео ее нестудийного пения под акустический аккомпонимент прямо на природе. И… народу понравилось!

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edereviagin: Оль, пой своим голосом он лучше чем фонограмма.

Anatoliikrasnikov: Очень круто, а все кричат нету голоса.

Ibrohimjon4784: Классно спела!

Svetabelozyorova25: Вы занимаетесь вокалом с педагогом? Очень интересно.

Alenka090493: Оленька, так красиво поешь! Наконец-то все закроют свой рот. Очень жаль, что этого в эфире не было.

simon_ko05: Олечка молодец что выпустила это видео. Теперь недоброжелатели должны оценить твой голос. При прослушивании меня всего покрыло мурашками.

nikulina.lidia: Круто! Не ожидала, мне очень понравилось.

aleksandrgasukha: Песня сложная по вокалу, но Ольга держится молодцом!

Впрочем, не обошлось и без предположений, что и это фейк, мол голос записан на студии и наложен на видео.

Напомним, в конце 2016 года Ольга Бузова под пристальным вниманием всех развелась со своим мужем футболистом Дмитрием Тарасовым. Страдая покрасилась брюнетку и вышла на сцену в качестве певицы. Сначала все смеялись, теперь не до смеха даже маститым народным артистам. А в это время игрок «Локомотива» женился на модели, с которой Бузовой изменял, они даже венчались, а недавно они стали родителями дочери Миланы. Ольга Бузова же продолжает поиски своего счастья, теперь в прямом эфире другого шоу.

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