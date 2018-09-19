«Аэрофлот» будет добиваться уголовной ответственности для дебошира с рейса Москва-Владивосток

СЕГОДНЯ 20:33 2018-09-19T20:42:05+03:00

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Очередной неприятный инцидент случился на рейсе «Аэрофлота» SU 1702 Москва-Владивосток. Авиакомпания заявляет, что будет добиваться привлечения дебошира к уголовной ответственности.

Беспокойный пассажир демонстрировал явные признаки алкогольного, а то и наркотического опьянения. От бортпроводников он агрессивно потребовал немедленно пересадить его в бизнес-класс, хотя никаких оснований для этого не было. Получив отказ, мужчина пошел вразнос: не подчинялся абсолютно законным и естественным требованиям экипажа и командира воздушного судна, угрожал физической расправой соседям по самолету, а по отношению к бортпроводнику перешел от слов к делу.

Таким поведением он поставил под угрозу безопасность рейса, а стало быть, и всех его пассажиров и членов экипажа. Кстати, сами люди помогли обезвредить дебошира — его просто зафиксировали в кресле подручными средствами. Так он летел до самого Владивостока, где его сдали полиции.

- В «Аэрофлоте» разработана и успешно реализуется многоуровневая система борьбы с деструктивными пассажирами, - заявил заместитель генерального директора компании по правовым и имущественным вопросам Владимир Александров. - По данному инциденту мы намерены добиваться возбуждения уголовного дела и максимально жесткого наказания для дебошира с последующим взысканием причиненного вреда пассажирам и работникам авиакомпании. Ему будет также отказано в перевозках на рейсах Аэрофлота в установленном порядке.

Такую возможность компании дали «черные списки» дебоширов, которые узаконили с 4 июня этого года.

- Кроме того, Аэрофлот неоднократно выступал с предложением о предоставлении экипажу возможности применять специальные средства сдерживания., - добавил Владимир Александров. - Соответствующий законопроект находится на рассмотрении в государственной Думе и мы надеемся, что в ближайшее время он будет принят. Подобная мера допустима в целях ограничения физической подвижности лиц, которым не страшен ни «черный список», ни высокий штраф, а их действия создают реальную угрозу безопасности полета. Мы уверены, что экипаж, обеспечивающий безопасность и комфорт пассажиров, должен быть в состоянии активно пресекать подобные выходки.