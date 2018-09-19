Криштиану Роналду заплакал после того, как впервые в карьере был удален в матче Лиги Чемпионов

СЕГОДНЯ 23:15 2018-09-19T23:20:02+03:00

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Невероятное событие произошло в матче 1 тура Лиги Чемпионов между "Валенсией" и туринским "Ювентусом". Звездный новичок итальянского клуба Криштиану Роналду проводил свой первый в карьере матч за "Юве" и он прошел лично для португальца крайне неудачно.

На 29-й минуте поединка Роналду, находясь в штрафной "Валенсии", потолкался с защитником соперников Джейсоном Мурильо. На видеоповторах этого момента видно, что Мурильо немного преувеличил свою боль от столкновения с Роналду. Однако же, судья матча Феликс Брых принял решение удалить португальца за удар соперника.

Для Криштиану Роналду это событие - настоящий нонсенс! Это 11-я красная карточка в карьере футболиста и впервые он получил ее в матче Лиги Чемпионов. Уходя с поля, Роналду не смог сдержать эмоций и заплакал, уходя в подтрибунное помещение.

Вскоре после того, как Роналду был удален с поля, его клуб смог открыть счет. На 45-й и 51-й минутах два гола с пенальти в ворота "Валенсии" забил Миралем Пьянич.