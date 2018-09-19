Обзор матча Лиги Чемпионов Виктория - ЦСКА 19 сентября 2018: счет, голы, статистика игроков

19 Сент. 23:54 2018-09-20T00:00:32+03:00

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ПЕРВЫЙ ТАЙМ

Встреча ЦСКА в Пльзени была своеобразным "камбэком". 5 лет назад именно в этом городе решалась судьба столичного клуба в Лиге Чемпионов. Поединок в декабре 2013 года армейцы проиграли чешской "Виктории". Осенью 2018 года армейцы берут старт в главном еврокубке встречей с тем же соперником.

В день игры небольшой праздник был у лидера армейцев. Марио Фернандесу исполнилось 28 лет и бразильца, игрока сборной России, поздравила команда утром в день игры общеклубной перед прогулкой.

Предварял поединок основных составов встреча молодежек в розыгрыше юношеской Лиги УЕФА. Итог битвы молодых футболистов "Виктории" и ЦСКА - ничья. Итоговый счет встречи - 1:1.

Долгое время в этой игре была равная, в целом, борьба. На 29-й минуте все изменилось. Крменчик подстроился под отсткок мяча от защитника ЦСКА Бекао. И оказавшись в одиночестве у ворот армейцев, форвард "Виктории" забивает первый гол в матче. 1-0 повели хозяева поля. Спустя 13 минут Крменчик сделал дубль - получив пас от Лимберски, форвард хозяев отправил второй мяч в ворота соперников. На перерыв команды ушли при счете 2:0 в пользу "Виктории".

ВТОРОЙ ТАЙМ

Вторая половина этой встрече прошла намного бодрее. И боле того - началась позитивно для нас. На 49-й минуте матча ЦСКА смог отыграться в этом поединке. После подачи с фланга форвард москвичей Федор Чалов был очень расторопен и опередил соперника в борьбе за мяч, подставив вовремя ногу и забив свой первый в карьере гол в Лиге Чемпионов.

Федор Чалов празднует гол в ворота "Виктории".Фото: REUTERS

Счет стал уже 2:1 в пользу ЦСКА и встреча пошла очень бодро для нас. Во втором тайме поединка у армейцев было заметно больше моментов у ворот соперников, чем в первой половине встречи.

И за пять минут до конца матча Марио Фернандес, выковырнул мяч в борьбе с Романом Хубником, катнул его под удар Ахметову. И мяч залетел в ворота. Но рефери за воротами заявил - Фернандес нарушил правила, гол надо отменить. Через три минуты ЦСКА забивает еще раз! Но Жамалетдинов оказался в положении "вне игры". Отменили.

Третий шанс у ЦСКА появился в конце встречи. На 94-й минуте судья "поставил" пенальти в ворота "Виктории". И Никола Влашич сравнял счет точным ударом! Идеальный удар - четко под перекладину.

СТАТИСТИКА МАТЧА ВИКТОРИЯ - ЦСКА

Виктория Пльзень Чехия – ЦСКА Россия 2:2

Виктория Пльзень: Козачик, Перница, Лимберски, Ржезник, Губник, Грошовски, Горшава (Гейда, 89), Коларж (Чермак, 64), Копиц, Коваржик, Крменчик (Ржезничек, 74).

ЦСКА: Акинфеев, Чернов, Набабкин, Фернандес, Родриго Бекао, Бийол, Ефремов (Ахметов, 46), Дзагоев (Жамалетдинов, 74), Обляков, Влашич, Чалов (Сигурдссон, 81).

Голы:

1:0 – 29 Крменчик, 2:0 – 41 Крменчик, 2:1 – 49 Чалов, 2:2 – 90+4, пенальти Влашич.

Предупреждения:

Ефремов (4), Ахметов (68), Бийол (73), Губник (80), Сигурдссон (82), Родриго Бекао (86), Ржезничек (88), Лимберски (90).