После развода с мужем я потеряла веру в Бога

19 Сент. 23:44 2018-09-20T00:03:16+03:00

Но как быть с Богом? Он трансцендентен, недоступен простым чувствам, как говорил философ Иммануил Кант Фото: Иван ВИСЛОВ

Изменить размер текста: A A

И вот такое письмо. Трудно придумать к нему вступление. Легче - послесловие.

«Может, я не по адресу обращаюсь, но мне кажется, вы меня не осудите...

Три года назад мы с мужем воцерковились. Исповедовались, покаялись, причастились. Муж принял крещение и мы обвенчались, хотя прожили до этого в гражданском браке девять лет. Сыну восемь было.

Ездили каждую неделю в храм, он, как мне казалось, искренне молился о прощении, о том, чтобы быть хорошим мужем с Божьей помощью. А год назад он ушел к другой женщине... Познакомился на работе, стал задерживаться. Я даже ни на секунду не заподозрила его!!!

А потом поставил меня в известность: не могу врать, это грех. И ушел.

Сын остался со мной. Что я пережила те первые полгода - это ад на земле. Работа, церковь и бессонные ночи в молитвах, чтобы муж вернулся. А ведь еще сын, перед которым надо держаться, не раскисать! Ему нужно хорошо кушать и кружки после школы. Перестала ходить в храм - времени нет.

Муж, конечно, не вернулся, хотя помогает нам материально. А вера моя потихоньку совсем сошла на нет. И не возвращается. Я больше не умиляюсь рассказам о чудесах, о том, как кому-то Бог помог. Я себе помогаю сама! А самый близкий, преданный, раскаявшийся и верующий человек - мой муж - меня предал... Тоскливо на душе, муторно. Тяжело, чувствую себя инвалидом...

С уважением,

Ксения».

Ксения, я в детстве я была убеждённой атеисткой. Мне казалось, что Иисус, конечно, жил на земле, но был не Богочеловеком, а просто очень хорошим парнем. Потом, с возрастом, чутко слушая себя, я подумала: ну, допустим, Бога нет. Но что тогда мне делать с моей потребностью в Нем? Впервые это было на уроке астрономии. Учительница говорила, что диаметр нашей галактики составляет 30 тысяч парсек, а я, в какой-то глубокой в тоске, пыталась представить не столько эту цифру, сколько Того, Кто за ней стоит.

... Вот захотелось мне поесть - пошла в магаз, в кафе или в гости (если денег нет) - и пообедала. Захотела дружбы - опять же в гости. Захотелось семьи, материнства - тоже, в общем-то решаемо. Хотя тут уже сложнее...

Но как быть с Богом? Он трансцендентен, недоступен простым чувствам, как говорил философ Иммануил Кант, который шёл примерно по тому же пути, что и мы с вами. Единственное доказательство Его бытия - наша тоска о Нем, наша потребность.

Да, согласна. Не все её чувствуют и признают. Есть веганы, которым не нравится мясо. Есть чайлдфри, которые не хотят детей. И есть атеисты. Уважаю всех, но вижу, что вы, Ксения, не атеистка совсем.

Я вашу историю показала одному очень доброму верующему человеку. А он говорит: батюшки часто сталкиваются с такой проблемой - муж с женой пришли в церковь, обвенчались, а потом и развелись. Так вот брошенной жене советуют молиться о муже. Не о том, чтобы он вернулся в семью, вообще не как о муже, а просто как о человеке, о душе, о сироте, потерянном в нашей колоссальной вселенной.

Я сама не уверена, что жизнь за чертой выглядит именно так, как в христианской картине мира. Я ни в чем не уверена. Но мне кажется, что такая молитва поможет - и вам, в первую очередь.

Вам, дорогие читатели, наверняка тоже захочется что-то ещё добавить к сказанному. И рассказывайте мне свои мысли, чувства, истории на почту dariaz@kp.ru.

Если опубликую – изменю имя, возраст, место действия.