2018-09-20T01:22:43+03:00
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Шоу Comedy Club: Ван Дамм бросил вызов Волочковой

Голливудский актер прилетел в Ереван и растянулся в фирменном шпагате
Константин ГЛЫБА
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Американский актер-боец (справа) составил отличный дуэт с Гариком Мартиросяном. Фото: Comedy Club ProductionАмериканский актер-боец (справа) составил отличный дуэт с Гариком Мартиросяном. Фото: Comedy Club Production
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Масштабный фестиваль юмора Comedy Club устраивал в разных городах - Юрмале, Сочи и даже на греческом острове Пафос. Но в сентябре бригада комиков решила отправиться в Ереван - не чужой город для Гарика Мартиросяна, Натальи Еприкян и других знаменитых армян ТНТ.

Град шуток, реприз, мизансцен и сольных номеров обрушился на столицу Армении 15 и 16 сентября. На фестиваль собралась целая туча гостей: Ольга Бузова, Елена Летучая, Руслан Белый, Гоша Куценко, Наталья Еприкян, Гавр, Арарат Кещян, DJ Smash, Маргарита Мамун и многие другие. Работал со зрителями, как водится, Павел Воля. А еще Гарик Мартиросян - давно уже отказавшийся от конферанса комик вернулся на сцену.

Но гвоздем фестиваля стал Жан-Клод Ван Дамм. И это не шутка, не Гарик Харламов, переодетый в Дональда Трампа, и не Дмитрий Грачев, изображающий Владимира Путина. Живая звезда голливудских боевиков прилетел в Ереван, чтобы посмеяться вместе с гостями фестиваля и, конечно, показать фирменный шпагат. Назло Анастасии Волочковой. 57-летний актер все еще в полном порядке и легко может дать фору балерине.

Ереванскому выезду комиков посвятят несколько специальных выпусков - 21, 28 сентября и 5 октября.

Comedy Club. Пятница, 21.00, ТНТ.

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