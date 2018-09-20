Амнезия, амнезия, это праздник наш с тобою!

СЕГОДНЯ 01:21 2018-09-20T01:22:43+03:00

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Дима Настю рисовал акварельными красками.

На этом оригинальность сюжета нового сериала «Акварели» на канале «Россия 1» заканчивается. В самом деле: как отличить один сериал с амнезией у потерянной дочки из богатого семейства от другого произведения?

Да, по названию.

А как назвать, если все варианты вокруг сочетания «Любофф завсегда!» уже давно использованы и даже в поисковике невозможно найти необходимое и отличить «Любовь как любовь» от «Случайной любви» или «Любви по приказу»?

Значит, в ход идут мелочи. Там акварелька, здесь гуашь. Хорошо, что мальчик Дима не выбрал пастель для своего детского хобби, иначе возникла бы некоторая неловкость.

Хотя есть, есть в «Акварелях» и новаторство. Представьте, память там теряет не один человек. Сразу двое! Та самая девочка Настя, ставшая Асей и удочеренная какой-то очень странной женщиной. И мать Димы, убившая отца Насти и попавшая в психиатрическую клинику, где бедняжку пичкают таблетками, чтобы та ничего и никогда не вспомнила. Естественно, Ася становится медсестрой и приходит работать сами понимаете куда.

Нет, я знаю, что не стоит требовать логики от сериалов. Я просто раз за разом, при каждой премьере какой-нибудь мелодрамы на ТВ пытаюсь представить себе сценаристов. В случае с «Акварелями» в титрах значатся четыре женщины. Сидят они за столом, пьют кофе, тортик жуют. Сплетничают. Вздыхают.

- Ну, девчонки, за работу… Кто у нас еще память не терял?

- Вася. И Маша.

- Нет, Машу лучше отправим в тюрьму. Актриса в прошлом сериале всех гримеров достала, будет ей теперь бледное лицо и круги под глазами.

А потом вдруг кто-нибудь, допустим, самая неопытная сценаристка, спрашивает шепотом:

- Слушайте, а как это: девочка одиннадцати лет пропадает и ее не ищут? Совсем-совсем? И еще, в этом возрасте лица у детей уже вполне такие… Характерные. Их вполне опознать можно спустя десять лет. Так почему нашу Настю-Асю мать и бабушка не узнали?

И посмотрят коллеги снисходительно на новенькую, и возьмут себе еще по кусочку тортика. В лучшем случае отправят сериальных мать и бабушку куда-нибудь в кому. Правдоподобия для.