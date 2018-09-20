Наталья Починок: Гендерное неравенство в стране необходимо переломить

СЕГОДНЯ 08:01 2018-09-20T01:51:26+03:00

Наталья Починок: «Выпускники детского технопарка равных возможностей (для детей с особыми потребностями — Прим.ред) должны получать дополнительные баллы к ЕГЭ при поступлении в вузы»

Россия плавно приобретает женские черты: «слабого пола» все больше во власти, среди руководства компаний, а социально ориентированный бизнес и волонтерство вовсе стоят на хрупких плечах наших дам

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Считается, что российская экономика будет развиваться быстрее и эффективнее, если выгодно раскрывать деловой потенциал российских женщин.

Участник первого Евразийского женского форума - доктор экономических наук, ректор Российского государственного социального университета (РГСУ), член Общественной палаты РФ Наталья Починок объяснила свою точку зрения по этому вопросу.

- Есть целые отрасли — и это не только российская практика — педагогическая деятельность, здравоохранение, культура, массовый спорт и социальная поддержка, где 70-80% работающих — дамы. Они имеют очень мощную базу в области социальных услуг, смелость, лидерские качества, предприимчивость, - пояснила Наталья Борисовна. - И, конечно же, большое желание сделать мир вокруг себя лучше.

- Необходимо ли государству поддерживать женщин в подобного рода деятельности?

- Я прошла весь карьерный путь наравне с мужчинами, не имея особой поддержки. Логично, если скажу: не нужна никакая поддержка. Но гендерное неравенство в стране на самом деле существует. Чтобы переломить тренд, государству необходимо создать отдельные меры поддержки для женщин, привить бизнес-культуру. Но затем, после того, как тренд переломят, меры поддержки необходимо убрать, чтобы условия были равными для всех.

- Государство стимулирует и увеличение роли женщины в стране, и повышение рождаемости. Здесь нет противоречия?

- Это абсолютно разные инструменты развития страны. Поддержка рождаемости — единственно верный путь приумножить народ и сохранить культурные традиции. При этом декретный отпуск — это не вычеркнутые годы из жизни женщины. Государство оказывает «декретницам» различные виды поддержки, включая финансовую.

- Развитие волонтерского движения в России бьет рекорды...

- Не удивлюсь, если через пару лет волонтерство станет неотъемлемой частью жизни людей наряду с любимыми хобби и будет дополнять социальный портрет работника в нашей стране. Мы, например, в рамках проекта «Абилимпикс» поставили задачу - обучать волонтеров, которые помогают людям с инвалидностью различных нозологий. Особенность в том, что мы обучаем и самих инвалидов помогать другим людям с ограниченными возможностями здоровья. Это уникальная компетенция для любого работника в социальной сфере и здравоохранении, потому что ты знаешь, как общаться с 15%, а вместе с маломобильными пожилыми людьми - с 30% населения. Кроме того, к Евразийскому женскому форуму по просьбе Совета по волонтерству РГСУ разработает образовательную программу для обучения студентов определенным навыкам.

- После 45 лет людям сложно трудоустроиться. Решат ли проблему курсы повышения квалификации и переобучения?

Учить людей нужно. Руководство страны планирует выделять порядка 5 млрд. рублей на эти образовательные программы. Главный показатель их эффективности — обязательное трудоустройство.