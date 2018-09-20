2018-09-20T01:51:26+03:00
Экономика

Наталья Починок: Гендерное неравенство в стране необходимо переломить

Россия плавно приобретает женские черты: «слабого пола» все больше во власти, среди руководства компаний, а социально ориентированный бизнес и волонтерство вовсе стоят на хрупких плечах наших дам
Павел ЧЕРНЫШОВ
Поделиться:
Наталья Починок: «Выпускники детского технопарка равных возможностей (для детей с особыми потребностями — Прим.ред) должны получать дополнительные баллы к ЕГЭ при поступлении в вузы»Наталья Починок: «Выпускники детского технопарка равных возможностей (для детей с особыми потребностями — Прим.ред) должны получать дополнительные баллы к ЕГЭ при поступлении в вузы»
Изменить размер текста:

Считается, что российская экономика будет развиваться быстрее и эффективнее, если выгодно раскрывать деловой потенциал российских женщин.

Участник первого Евразийского женского форума - доктор экономических наук, ректор Российского государственного социального университета (РГСУ), член Общественной палаты РФ Наталья Починок объяснила свою точку зрения по этому вопросу.

- Есть целые отрасли — и это не только российская практика — педагогическая деятельность, здравоохранение, культура, массовый спорт и социальная поддержка, где 70-80% работающих — дамы. Они имеют очень мощную базу в области социальных услуг, смелость, лидерские качества, предприимчивость, - пояснила Наталья Борисовна. - И, конечно же, большое желание сделать мир вокруг себя лучше.

- Необходимо ли государству поддерживать женщин в подобного рода деятельности?

- Я прошла весь карьерный путь наравне с мужчинами, не имея особой поддержки. Логично, если скажу: не нужна никакая поддержка. Но гендерное неравенство в стране на самом деле существует. Чтобы переломить тренд, государству необходимо создать отдельные меры поддержки для женщин, привить бизнес-культуру. Но затем, после того, как тренд переломят, меры поддержки необходимо убрать, чтобы условия были равными для всех.

- Государство стимулирует и увеличение роли женщины в стране, и повышение рождаемости. Здесь нет противоречия?

- Это абсолютно разные инструменты развития страны. Поддержка рождаемости — единственно верный путь приумножить народ и сохранить культурные традиции. При этом декретный отпуск — это не вычеркнутые годы из жизни женщины. Государство оказывает «декретницам» различные виды поддержки, включая финансовую.

- Развитие волонтерского движения в России бьет рекорды...

- Не удивлюсь, если через пару лет волонтерство станет неотъемлемой частью жизни людей наряду с любимыми хобби и будет дополнять социальный портрет работника в нашей стране. Мы, например, в рамках проекта «Абилимпикс» поставили задачу - обучать волонтеров, которые помогают людям с инвалидностью различных нозологий. Особенность в том, что мы обучаем и самих инвалидов помогать другим людям с ограниченными возможностями здоровья. Это уникальная компетенция для любого работника в социальной сфере и здравоохранении, потому что ты знаешь, как общаться с 15%, а вместе с маломобильными пожилыми людьми - с 30% населения. Кроме того, к Евразийскому женскому форуму по просьбе Совета по волонтерству РГСУ разработает образовательную программу для обучения студентов определенным навыкам.

- После 45 лет людям сложно трудоустроиться. Решат ли проблему курсы повышения квалификации и переобучения?

Учить людей нужно. Руководство страны планирует выделять порядка 5 млрд. рублей на эти образовательные программы. Главный показатель их эффективности — обязательное трудоустройство.

Еще больше материалов по теме: «Второй Евразийский Женский Форум 2018»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Владимир Сунгоркин: По охвату русскоязычной аудитории мы лидеры не только в России, но и в мире
Главный редактор и генеральный директор Издательского дома «Комсомольская правда» – о том, что собой представляет крупнейший в России издательский холдинг и какие возможности он дает деловым партнерам внутри страны и за рубежом
Зинаида Медведева: «Мы живем в Сибири, и наш продукт согревает!»
Как женщина справляется с производством мужского напитка и в чем секрет его качества, сохраняющегося уже более ста лет. Об этом говорим с генеральным директором Красноярского водочного завода
Илона Новицкая: «Хочу, чтобы в Беларуси получали образование международного уровня»
Создатель успешного в Беларуси бизнеса – Международного образовательного клуба Global Child – Илона Новицкая рассказала, как удалось воплотить мечты в реальность и через какие трудности пришлось пройти на пути к целям
Ирина Сидорова: «В нашем деле важно держать удар»
Управляющая компания «Холмсервис» обслуживает 75 многоэтажных домов в Красноярске. По данным российской Ассоциации компаний, обслуживающих недвижимость (АКОН), занимает 25-е место в народном рейтинге из более чем 1600 УК 83 регионов России
Новости 24
Следственный комитет начал проверки из-за нарушений на выборах главы Приморского края
Опрос: почти две трети россиян ежедневно заходят в интернет
Американский матрос погиб от удара винтом на палубе авианосца «Джордж Буш»
Банк ВТБ выступил спонсором выставки «Экспрессионизм в русском искусстве»
Легковой автомобиль наехал на пешеходов неподалеку от Ватикана
Погода в Москве на 20 сентября 2018 года: ожидается до 24 градусов тепла
На космодроме Восточный ликвидируют обнаруженные под стартовой площадкой пустоты
МВД проверило концертную деятельность Лаймы Вайкуле
В Австралии подросток в шутку подкладывал иглы в клубнику
В России планируют создать многоразовую ракету-носитель
Россияне в Новый год будут отдыхать с 30 декабря по 8 января
Консерваторы предложат Мэй уйти в отставку
Глава ВВС Израиля привезет в Москву данные по крушению Ил-20 в Сирии
СБУ украсила здание своей академии изображением бойца спецназа ФСБ
Спутник снял и передал последствия удара Израиля по Сирии
В Новой Зеландии на пляже нашли гигантское пульсирующее существо