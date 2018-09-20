Владимир Сунгоркин: По охвату русскоязычной аудитории мы лидеры не только в России, но и в мире

СЕГОДНЯ 08:03 2018-09-20T02:03:53+03:00

Главный редактор и генеральный директор Издательского дома «Комсомольская правда» – о том, что собой представляет крупнейший в России издательский холдинг и какие возможности он дает деловым партнерам внутри страны и за рубежом

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«Газета – это избранное, самое чтивное»

– В России по охвату аудитории «Комсомольская правда» самая большая. А в других странах ее читают?

– Еще как читают. Во-первых, у нас огромная зарубежная аудитория kp.ru. Причем это очень активные читатели. Во-вторых, печатная версия «Комсомолки» распространяется в 45 странах мира. Способы разные: по подписке, в розницу, на бортах авиакомпаний, в гостиницах. Нас читают на всех континентах: в Европе, Азии, Африке, Австралии, Америке. «КП» за рубежом» – это 3 млн. читателей в месяц. По этому показателю мы лидеры не только в России, но и за ее пределами.

– Кто эти люди?

– Наша аудитория – соотечественники, живущие в других странах. Те, кто там постоянно находится. Те, кто уехал в командировку или проводит отпуск за границей. Иностранцы, изучающие русский язык. «Русский мир» – это миллионы людей, испытывающих потребность поддерживать связь с Россией, русским языком и нашей культурой. Мы эту потребность удовлетворяем.

– Какой смысл выпускать газету за рубежом? Сейчас же можно все прочитать в интернете...

– Во-первых, многим людям до сих пор удобнее читать именно газету. Во-вторых, в интернете переизбыток разной информации, в том числе противоречивой и неподтвержденной. Если на сайте kp.ru выходит 2000 материалов в сутки, то в ежедневный выпуск газеты в России попадает всего 60. Это некое избранное, самое важное и чтивное, а также максимально проверенная информация. Для других стран мы выпускаем дайджест, в котором собраны лучшие материалы за неделю – это еще более качественная выборка.

«В Канаде любят серьезные новости, а в Турции просят развлечений»

– Отличаются ли газеты, которые выходят в разных странах?

– Конечно. Мы готовим выпуски с учетом особенностей каждой страны, реагируем на заявки местных партнеров. К примеру, в Германии и Канаде больше интересны серьезные новости. Американцам нужна и политика, и светская хроника, и разные полезности (например, советы по здоровью). А в Турции больше запрос на развлекательные материалы.

– Не проще ли было выпускать один вариант на всех?

– Мы так раньше и делали – просто отправляли московский вариант газеты за рубеж. Тиражи шли вниз. Выяснилось, что та газета, которую мы делаем в Москве, не нужна, допустим, в Болгарии. Поэтому мы создали отдел, который адаптирует полосы для каждой страны. И таким образом постепенно дошли до аудитории Китая и Австралии. Это более совершенный информационный продукт.

– Есть ли собственные корреспонденты на местах?

– В СНГ и некоторых странах есть небольшие редакции. Они работают так: получают от нас почти готовую газету и добавляют туда свои полосы с местными новостями и рекламой. Кое-где есть просто издатели. Они получают готовую газету из Москвы и печатают ее в типографии. Еще один вариант распространения – в местных русскоязычных изданиях. Так мы поступаем в Греции, Чехии и Израиле. Партнеры вкладывают «Комсомолку» внутрь своих полос. Это взаимовыгодная схема. Издатели получают качественный контент, мы – их широкую, годами формировавшуюся аудиторию, а читатель – большую газету, в которой есть все.

«Работаем и с соотечественниками, и с иностранцами»

– «Комсомолка» всегда была не просто газетой. Как еще взаимодействуете с соотечественниками, живущими за рубежом?

– У нас большая зарубежная активность. Контактируем с посольствами РФ, организациями соотечественников, с фондом «Русский мир», федеральным агентством «Россотрудничество». Участвуем в конференциях, «круглых столах», форумах, выставках, вечерах дружбы, массовых мероприятиях (например, «Русские недели» в Испании и «Русская ярмарка» в Германии). Устраиваем тренинги и семинары для будущих журналистов.

– Много ли иностранцев, которые интересуются российскими новостями и русской культурой?

– Интерес к России всегда большой. А наша задача – его удовлетворять. Например, в одну из школ Приднестровья, где изучают русский язык, мы передали книги из наших коллекций «КП». В октябре прошлого года участвовали в открытии кафедры русского языка и культуры в Университете им. Аристотеля (Салоники, Греция), крупнейшем на Балканах. С Россотрудничеством несколько лет работаем в рамках госпрограммы «Новое поколение». По ней иностранцы, изучающие русский язык, могут съездить в Россию, познакомиться с нашей культурой. Прошлой осенью 30 финалистов III международного конкурса «Россия: Пять причин моей симпатии» стали участниками XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Сочи.

Региональная сеть «Комсомолки» - на карте и в цифрах

«Консультируем, как правильно общаться с аудиторией»

– Размещение в «Комсомолке» для рекламодателя – это своего рода инвестиция. Какую отдачу могут получить клиенты?

– Простой пример – если клиент приходит в «Комсомольскую правду», он получает максимальный охват аудитории. Хоть на региональном уровне, хоть на международном. Стандартная практика – сначала гость выступает на Радио «Комсомольская правда» (97,2 FM в Москве плюс вещание в нескольких десятках регионов), где может пообщаться со слушателями, получить обратную связь. Затем этот же разговор мы можем использовать и на сайте, и в газете. Плюс цитирование через социальные сети. Такую комплексную услугу, как у нас, не предложит ни одно другое медиа.

– А если нужно воздействовать не только на широкую аудиторию, но и на лиц, принимающих решения?

– «Комсомолка» – это газета, которая лежит на столах всех первых лиц. В банке, инвестиционной компании, в приемных власти. Поэтому у наших деловых партнеров больше шансов, что именно через «КП» они сообщат кому надо о своем существовании, своих планах и поисках. Вас увидят, запомнят и на вас обратят внимание и многомиллионная аудитория, и первые лица.

– Подсказываете клиентам, как лучше поступить?

– Когда к нам приходит клиент, он часто приносит самоотчет. А читатели не любят бюрократию. Наши журналисты подсказывают, как правильнее общаться с аудиторией. Бывает такое: компания приносит новость – «производительность оборудования на нашей стройке выросла с 58 до 63%». Но зачем это читателям? И что на самом деле хочет сама компания? Ответ – чтобы на их большую стройку на условном Дальнем Востоке поехали молодые специалисты, которые будут знать, что это очень знаменитая стройка. Тогда лучше не про производительность и плотность бетона писать, а про значение стройки и перспективы для потенциальных работников.

– По сути, вы консультируете клиента?

– Да, упаковка информации и фирменная подача – это ключевой элемент. Прийти куда-то и наговорить что-то – не проблема. Во многих местах клиента примут, тупо запишут его сообщение и скажут: «Спасибо. Касса за углом». А мы стараемся, чтобы клиент получил удовольствие от того, как все красиво и результативно получилось, а потом сказал: «Давайте запланируем и на следующий год что-то подобное». Именно поэтому многие наши деловые партнеры – это те, кто к нам приезжает регулярно.

Чемпионы мира по печати

По количеству пунктов печати «Комсомолка» также лидирует. Газета печатается в 101 городе РФ. Это признанный современный мировой рекорд. Кроме того, Издательский дом представлен в 44 странах

ОТКРЫТАЯ РАДИОСТУДИЯ

На площадке мобильной студии «КП» журналисты общаются со спикерами, создавая 100 – 120 сюжетов с участием VIP-гостей форума, – заявления расходятся по всем медиаканалам

Ведущий деловой мультимедийный дом

«Комсомольская правда» – ведущий и официальный информационный партнер международных российских форумов. В статусе ведущего и официального партнера крупных деловых мероприятий Издательский дом, выпускающий самые популярные медийные проекты в России, выступает не первый год.

Петербургский международный экономический форум, Сочинский инвестиционный форум, Восточный экономический форум, промышленные выставки-форумы («Экотех», «Армия», «Золотая осень»), форум «Открытые инновации» и другие национальные и международные деловые проекты – все получают масштабную, эффективную информационную поддержку «Комсомольской правды».

На площадке мобильной студии «КП» журналисты общаются со спикерами, создавая 100 – 120 сюжетов с участием VIP-гостей форума, – заявления расходятся по всем медиаканалам

Во время работы форумов, на которых Издательский дом работает в качестве ведущего информационного партнера, работает Открытая радиостудия «Комсомольская правда», на сайте kp.ru ведется онлайн «Дневник форума».

Новости и ключевые заявления спикеров форума благодаря работе журналистов «КП» транслируются по всем медийным каналам Издательского дома (газеты, сайт, радио, группы в соцсетях) в режиме реального времени.

На площадке мобильной студии «КП» журналисты общаются со спикерами, создавая 100 – 120 сюжетов с участием VIP-гостей форума, – заявления расходятся по всем медиаканалам

ЧЕТВЕРТЫЙ ВИЗИТ ПРЕЗИДЕНТА

В начале 2018 года в редакции «Комсомольской правды» прошла очередная встреча Владимира Путина с руководителями ведущих российских печатных СМИ и информагентств

ДОСЬЕ

Владимир Сунгоркин, главный редактор и генеральный директор Издательского дома «Комсомольская правда».

Родился в 1954 году в Хабаровске. Окончил отделение журналистики Дальневосточного государственного университета (1976).

1976 – 1981 гг. – собственный корреспондент «Комсомольской правды» в зоне строительства БАМа, затем собкор по Хабаровскому краю и Магаданской области.

1981–1985 гг. – собкор газеты «Советская Россия» по Приморскому краю и Сахалинской области. В 1985 г. вернулся на работу в «КП». С 1997 г. – главный редактор, с 2002 г. –главный редактор, генеральный директор АО «ИД «Комсомольская правда».