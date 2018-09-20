2018-09-20T02:05:17+03:00
Экономика

Радислав Гандапас

Бизнес-тренер, автор 9 книг и 14 фильмов по лидерству и ораторскому искусству. Един-ственный в России трижды был признан лучшим в профессии по результатам года. Лауреат «Книжной премии Рунета-2013»
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По равноправию между мужчинами и женщинами Россия никогда не отставала от всего цивилизованного мира. В СССР появилась первая женщина-министр и одна из первых женщин, ставшая послом. Это была Александра Коллонтай. Для сравнения, в то время женщины в некоторых странах Европы не только не могли избираться на государственные должности, но и не имели права голосовать. Тем не менее в Старом Свете очень быстро наверстали упущенное. Во многих странах присутствие женщин и в политике, и в бизнесе соразмерно мужскому. Россия в этом плане сейчас хоть и отстает (у нас до сих пор сохранился более патриархальный уклад), но это обусловлено лишь традициями. По большому счету сейчас у наших женщин нет никаких ограничений. И их общественная роль с каждым годом будет только нарастать.

Что касается «женской моды на успех», у нас бытует мнение, что женщина-бизнесмен должна быть похожа на героиню фильма «Москва слезам не верит». Энергичная, рациональная, выносливая, харизматичная, эффектная и… одинокая. Полагаю, этот стереотип отпугивает многих женщин от бизнес-стези. Не может в нашей культуре считаться преуспевшей женщина, которая обрела власть, богатство, интересное дело, а мужчины не имеет. Разумеется, мужчины любящего и любимого, подходящего и также преуспевающего. При этом женщина, которая не обрела власти, богатства и дела жизни, но сумела построить с мужчиной гармоничные отношения, легко может быть признана вполне успешной... Тем не менее жертвовать личной жизнью ради карьеры или построения успешного бизнеса вовсе не обязательно. Я знаю достаточно примеров, когда управление бизнесом заставляло гореть глаза женщин, наполняло их оптимизмом. Именно это и делало их вдвойне привлекательнее для мужчин. Лидерство было гендерной ролью на протяжении тысячелетий. Но в современной цивилизации лидерство уже не зависит от пола.

Женщины получают образование наравне с мужчинами, учатся последним достижениям в области менеджмента, маркетинга, высоких технологий. Они так же компетентны и применяют весь имеющийся арсенал любых доступных средств. В то же время у женщин есть несколько секретных инструментов, которые они могут подключить и которые никогда не описываются в бизнес-литературе. Например, женщина может сымитировать слабость и сманипулировать мужчиной с детского сада усвоенным способом: «Уступи мне, ведь я же девочка». На бизнес это вроде бы не распространяется. Но довольно часто мы уступаем, потому что «мы же мужчины».

Как правило, женщины больше, чаще и прилежнее учатся. На деловых обучающих мероприятиях их больше... Женщины сейчас куда более социально активны.

Что же касается роли женщины в жизни мужчины, и не просто в жизни, а в победах, достижениях, тут вспоминается шутка: «Почему женщины реже встречаются среди лидеров, политиков и миллионеров? Потому что у них нет жен, которые мотивировали бы их на достижения».

В этой шутке очень велика доля истины. По большому счету истинные потребности мужчины очень скромны и удовлетворяются легко и быстро. Функция женщины – создавать ощущение неудовлетворенности положением вещей, сколь бы благополучным оно ни было. Очевидно, так она реализует материнский инстинкт, бесконечно стремясь обеспечить комфорт и безопасность своему потомству.

Дорогие женщины! Не бойтесь быть сильными, не бойтесь быть самостоятельными, и перед вами будут преклоняться сильные и независимые мужчины.

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