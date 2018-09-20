«Летающая тарелка», зависшая над Санкт-Петербургом, будоражит интернет

СЕГОДНЯ 14:05 2018-09-20T14:38:19+03:00

Изменить размер текста: A A

В соцсетях стремительно набирает популярность, фото появившееся на развлекательном сайте Reddit. Его выложил некто Redonehabib. Всего за день пользователь собрал более 75 тысяч просмотров и почти 500 откликов. Мнение большинства: «ну, вылитый космический корабль». Явно инопланетный. У землян же таких нет.

И все же, «корабль» оказался земным. Инопланетным творением «прикинулся» расположенный на Крестовском острове санкт-петербургский стадион «Зенит-Арена». Некоторые пользователи его узнали. Похожим на «летающую тарелку» стадион стал после того, как его нижняя часть скрылась в тумане.

В фильме «День независимости» гигантский корабль аналогичный питерскому тоже появился из тумана. Отсюда, скорее всего, и ассоциации.

Однако придется признать, что память интернета коротка. Ведь нынешний ажиотаж по поводу «Зенит-Тарелки» уже второй. Первая его волна поднялась в начале марта 2017 после того, как снимок парящего «стадиона-пришельцев» появился в Twitter, куда его выложил некто mildlyinteresting. Не исключено, что именно он автор фото — несомненно впечатляющего, ведь интерес к нему не утихает со временем.

Картинка из Twitter, которая вызвала первую волну ажиотажа в интернете.

СПРАВКА «КОМСОМОЛКИ»

Натурально это «космический корабль»

Стадион «Зенит-Арена», он же «Санкт-Петербург» построен по проекту японского архитектора Кисё Куракавы на месте снесенного стадиона имени С.М. Кирова. Архитектор увлекался научно фантастикой, верил в пришельцев. Именно эти пристрастия он и воплотил в металле и бетоне, придав стадиону форму гигантской «летающей тарелки», которая села на берегу Невы. Сам архитектор назвал стадион соответствующим образом - «Космический корабль». Стало быть, чему удивляться? Куракаве удалось воплотить задуманное - раз его творение и в самом деле принимают за нечто космическое. Нам — российским землянам - «корабль пришельцев» обошелся то ли в 43 миллиарда рублей, то ли дороже.

Не затуманенная "Зенит-Арена" : сходство с космическим кораблем остается.

Высота питерской «летающей тарелки» 75 метров, диаметр — более 400 метров.