Анджелина Джоли и Брэд Питт встретились на тайном свидании

СЕГОДНЯ 14:05 2018-09-20T14:17:25+03:00

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Уже два года длится развод Анджелины Джоли и Брэда Питта: пара никак не может поделить опеку над детьми. Сейчас шестеро отпрысков звездной пары живут с матерью, и лишь недавно суд разрешил Питту чаще встречаться с ними. Адвокаты экс-супругов бились в суде вплоть до середины августа, когда было объявлено, что Джоли и Питт готовятся заключить мирное соглашение. И вот теперь стало известно, почему актеры решили обойтись без дальнейшего судебного разбирательства: они встретились лично и обсудили все дела, касающиеся опеки.

Как сообщил источник издания Etonline.com, Брэд Питт приехал домой к Анджелине. Эта встреча стала первым свиданием супругов с момента разрыва — не считая сеансов групповой семейной психотерапии, которые их обязал проходить суд. На этих сеансах, по словам окружения, Питт и Джоли едва могли находиться в одной комнате — они на дух не переносили друг друга. Сейчас же, похоже, былые страсти улеглись: Анджелина и Брэд смогли спокойно поговорить о будущем их детей.

В итоге в июне суд обязал Анджелину позволять бывшему мужу встречаться с детьми через день.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

- Брэд и Анджелина устроили секретное свидание в ее доме, - рассказал источник. - Встреча прошла очень успешно. Анджелина решила, что пришла пора заключить конструктивное соглашение по опеке. Брэд воспринял это с облегчением, он готов к любым предложениям. Он очень хочет уладить дело миром и создать спокойную обстановку в семье ради детей.

По словам окружения, в июне этого года Анджелина очень болезненно отнеслась к решению суда предоставить Питту больше возможностей для встреч с детьми. Джоли ревностно восприняла то, что дети будут проводить с ней меньше времени. Актриса всегда хотела единоличную опеку над отпрысками, Брэд же настаивал на опеке 50 на 50 — когда дети проводят с отцом столько же времени, сколько с мамой. В итоге в июне суд обязал Анджелину позволять бывшему мужу встречаться с детьми через день. Брэду разрешалось видеться с ними как минимум четыре часа в дни школьных занятий и как минимум двенадцать часов в дни, свободные от обучения. В довершение ко всему судья пригрозил Анджелине, что если она будет чинить Брэду препятствия, ее могут и вовсе лишить опеки и передать отпрысков экс-супругу.

- Анджелина создала очень трудную ситуацию для Брэда и детей, - говорит источник. - И она наконец-то поняла, что ведет себя неправильно. Анджелина очень любит детей, и когда ей пригрозили, что она может их лишиться, она пошла в атаку. В итоге, все семейство страдало. Анджелина начала замечать, что поведение детей изменилось — они очень скучали по отцу. Реакция детей на развод заставила ее изменить тактику.

Встреча Анджелина и Брэда, по мнению окружения, - большой шаг вперед. Поскольку вопрос с опекой будет улажен в ближайшее время, скорее всего, супруги не будут затягивать и с финалом развода.

Актриса всегда хотела получить единоличную опеку над отпрысками.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Ранее источник из окружения Питта рассказывал, что Брэд очень зол на Анджелину из-за того, что она довела ситуацию до критической точки, и подробности их развода и дележки детей стали публичными.

- Он хотел уладить все по-тихому, без огласки в СМИ, - говорят друзья Брэда. - Он считает, что вся эта шумиха несправедлива по отношению к их детям. Он очень опечален тем, что дети оказались втянутыми в скандальное разбирательство.

Теперь же Анджелина и Брэд стараются наладить отношения ради детей и общаться друг с другом более дружески. Судя по всему, им это удается.

Напомним, Анджелина Джоли подала документы на расторжение брака в сентябре 2016 года. Все это время основная опека над шестью наследниками пары принадлежала актрисе. У 43-летней Анджелины и 54-летнего Брэда шестеро детей: 16-летний Мэддокс, 14-летний Пакс, 13-летняя Захара, 12-летняя Шайло и девятилетние близнецы Нокс и Вивьен.

С тех пор, как его жена забрала детей и ушла из дома, актер пытался привести в порядок свою жизнь: он бросил пить и посещал семейного психолога. Анджелина тоже стала меньше сниматься и решила сосредоточиться на воспитании детей. Актриса сделала исключение только для продолжения фильма «Малифисента», съемки которого прошли этим летом в Лондоне.