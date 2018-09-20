Джейн Фонда рассказала о страшном самоубийстве матери в психбольнице, перевернувшем всю ее жизнь

СЕГОДНЯ 18:40 2018-09-20T19:04:24+03:00

На девятом десятке актриса замечательно выглядит — и не скрывает, что это все благодаря скальпелю хирурга. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

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В свои 80 лет Джейн Фонда остается одной из самых ярких звезд Голливуда. Обладательница двух «Оскаров» дала большое интервью каналу HBO, снявшему о ней документальный фильм «Джейн Фонда в пяти действиях». Во время съемок звезда экрана рассказала о том, как она пережила самоубийство своей матери Фрэнсис Форд Сеймур в 1950 году. Джейн тогда было всего 12 лет. По словам Фонды, это событие стало одним из определяющих в ее жизни.

Джейн родилась в «золотой» голливудской семье: ее отец — популярнейший актер Генри Фонда, мать — светская львица Фрэнсис Форд Сеймур, блиставшая в самых изысканных салонах Нью-Йорка. Девочку назвали в честь леди Джейн Сеймур, третьей жены короля Генриха VIII, приходившейся ее матери дальней родственницей. Детство Джейн нельзя назвать счастливым. Мать всегда уделяла больше внимания светской жизни, пока не заболела. Отец же постоянно пропадал на съемках очередного вестерна.

- Если ваш родитель не способен на то, чтобы проявлять свою любовь, это оказывает большое влияние на ваше самоощущение. В детстве вы думаете, что это ваша вина, потому что ребенок не может винить взрослого, так как зависит от него во всех смыслах, - поделилась Джейн Фонда. - Нужно очень много времени, чтобы преодолеть чувство вины.

Родители актрисы Генри Фонда и Фрэнсис Форд Сеймур незадолго до свадьбы в 1936 году.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

О том, что ее мать покончила с собой, Джейн узнала спустя годы после ее смерти. Девушка прочитала статью о маме в одном из журналов. До того она считала, что ее мать умерла от сердечного приступ — так Фонде сказал отец. На самом деле Фрэнсис страдала от биполярного расстройства, и муж положил ее в психиатрическую клинику. Женщина покончила с собой, перерезав себе горло. Это случилось через три месяца после того, как Генри Фонда попросил у нее развода.

Джейн захотела узнать подлинную историю своей матери и добилась разрешения изучить медицинские записи.

- Когда я писала свои мемуары, я посвятила их матери, потому что я действительно хотела ее понять, - рассказала звезда. - Я никогда не знала ее, потому что она страдала от биполярного расстройства. Но когда вы делаете исследование и начинаете все узнавать, вы начинаете сочувствовать этим людям и можете их простить.

В документальном фильме Фонда также рассказала о своих пластических операциях. На девятом десятке актриса замечательно выглядит — и не скрывает, что это все благодаря скальпелю хирурга. Джейн призналась, что совсем не гордится тем, что делала пластику.

- Я рада, что выгляжу хорошо, но я делала пластику. Я не собираюсь лгать б этом, - говорит актриса. - Но с другой стороны я ненавижу тот факт, что мне пришлось лечь под нож, чтобы психологические почувствовать, что я снова в порядке. Я бы хотела, чтобы этого не было. Я люблю зрелые лица. Мне нравятся живые лица, как, например, у Ванессы Редгрейв (в честь этой актрисы Джейн назвала свою дочь Ванессу — Ред.).

Джейн Фонда в фильме "Барбарелла", режиссером которого стал ее муж Роже Вадим.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Напомним, Джейн Фонда была замужем трижды: первым мужем актрисы стал французский режиссер Роже Вадим, которому она родила дочь Ванессу. Вторым — политический активист Том Хайден, у пары родился сын Трой. Третьим супругом звезды стал телевизионный магнат Тед Тернер. Пара развелась спустя 10 лет из-за измен Теда.