Полнометражный фильм "Аббатство Даунтон" покажут ровно через год

СЕГОДНЯ 01:00 2018-09-20T02:56:43+03:00

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Киностудия Universal совместно с Focus рассказали о том, когда выйдет продолжение знаменитого на весь мир сериала. Выйдет, между прочим, оно в виде полнометражного фильма. Датой премьеры фильма по мотивам популярного телесериала «Аббатство Даунтон» объявлено 13 сентября 2019 года.

Поклонники ждут выхода фильма с тго момента, как объявили о его производстве в июле 2018-го. Работа фильмом началась в августе 2018 года. В съемках примут участие исполнители главных ролей в сериале Хью Бонневиль, Мишель Докери, Мэгги Смит и другие.

Фильм снимут по сценарию создателя «Аббатства Даунтон» Джулиана Феллоуза

Мишель Докери уже поделилась у себя в инстаграме первым фото.

theladydockers And...we re off @downtonabbey_official

«Аббатство Даунтон» дебютировало на британском телевидении осенью 2010 года. Сейчас с ним знакомы телезрители десятков стран. Достаточно сказать, что последний эпизод третьего сезона в феврале этого года даже установил в Америке рекорд по численности зрительской аудитории – 12,3 миллиона человек. Кроме этого, «Аббатство Даунтон» уже успело попасть в Книгу рекордов Гиннесса как самый обсуждаемый критиками телесериал. Телесериал получил более десятка «Эмми» и несколько «Золотых глобусов», а также немало других наград.