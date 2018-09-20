Рапид - Спартак 20 сентября 2018: прямая онлайн-трансляция матча Лиги Европы

СЕГОДНЯ 11:33 2018-09-20T11:47:16+03:00

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Футболисты московского "Спартака" возьмут старт в осенней части еврокубков в четверг, 20 сентября. Столичная команда сыграет в Вене против клуба "Рапид" в первой игре Лиги Европы. "КП" рассказывает о главных моментах предстоящего поединка Рапид - Спартак.

Трансляция матча Рапид - Спартак 20 сентября 2018

Трансляция матча Рапид - Спартак 20 сентября 2018 года состоится в прямом эфире канала Матч ТВ в 20:00 по московскому времени.

Статистика личных встреч Рапид - Спартак 20 сентября 2018

Команды играли дважды между собой. Это было очень давно. В 1966 году в Кубке Кубков "Спартак" сыграл вничью с "Рапидом" дома 1-1, а в Австрии хозяева были сильнее, победив 1-0.

Прогнозы на матч Рапид - Спартак 20 сентября 2018

В этой игре трудно назвать однозначного фаворита.