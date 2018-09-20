Рапид - Спартак 20 сентября 2018: прямая онлайн-трансляция матча Лиги Европы
Футболисты московского "Спартака" возьмут старт в осенней части еврокубков в четверг, 20 сентября. Столичная команда сыграет в Вене против клуба "Рапид" в первой игре Лиги Европы. "КП" рассказывает о главных моментах предстоящего поединка Рапид - Спартак.
Трансляция матча Рапид - Спартак 20 сентября 2018
Трансляция матча Рапид - Спартак 20 сентября 2018 года состоится в прямом эфире канала Матч ТВ в 20:00 по московскому времени.
Статистика личных встреч Рапид - Спартак 20 сентября 2018
Команды играли дважды между собой. Это было очень давно. В 1966 году в Кубке Кубков "Спартак" сыграл вничью с "Рапидом" дома 1-1, а в Австрии хозяева были сильнее, победив 1-0.
Прогнозы на матч Рапид - Спартак 20 сентября 2018
В этой игре трудно назвать однозначного фаворита.