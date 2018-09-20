2018-09-20T11:47:16+03:00
Спорт

Рапид - Спартак 20 сентября 2018: прямая онлайн-трансляция матча Лиги Европы

Футбол, матч Рапид - Спартак 20 сентября 2018. Прямая онлайн-трансляция состоится 20 сентября 2018. Состав команд, прогнозы букмекеров на матч Лиги Европы
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
Поделиться:
Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера.Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

Футболисты московского "Спартака" возьмут старт в осенней части еврокубков в четверг, 20 сентября. Столичная команда сыграет в Вене против клуба "Рапид" в первой игре Лиги Европы. "КП" рассказывает о главных моментах предстоящего поединка Рапид - Спартак.

Трансляция матча Рапид - Спартак 20 сентября 2018

Трансляция матча Рапид - Спартак 20 сентября 2018 года состоится в прямом эфире канала Матч ТВ в 20:00 по московскому времени.

Статистика личных встреч Рапид - Спартак 20 сентября 2018

Команды играли дважды между собой. Это было очень давно. В 1966 году в Кубке Кубков "Спартак" сыграл вничью с "Рапидом" дома 1-1, а в Австрии хозяева были сильнее, победив 1-0.

Прогнозы на матч Рапид - Спартак 20 сентября 2018

В этой игре трудно назвать однозначного фаворита.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Порошенко заявил, что базы Черноморского флота России в Крыму не будет
В Индии несколько десятков человек пострадали от падения давления на борту самолета
Водитель автобуса врезался в дерево из-за обморока в Москве
В России появятся новые автомобильные номера c 1 января 2019 года
Группа KISS анонсировала прощальный тур
Хорватская газета рассказала, как российская армия стала «продвинутой»
Верховный суд принял рекомендации для судей при рассмотрении дел об экстремизме
Помпео: Китай для Соединенных Штатов опаснее России
В Минспорта готовят предложение, которое вернет пиво на стадионы
Украинский генерал рассказал об опасности разрыва договора о дружбе с Россией
Клиентов в банках могут идентифицировать по рисунку вен на ладони
В Калифорнии через два месяца локализовали рекордный по площади природный пожар
Коммунист Ищенко обжалует официальную отмену выборов в Приморье