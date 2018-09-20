2018-09-20T12:09:49+03:00
Спорт

Конор Макгрегор - Хабиб Нурмагомедов: прямая онлайн-трансляция пресс-конференции перед боем

Пресс-конференция Конора Макгрегора и Хабиба Нурмагомедова. Прямая онлайн-трансляция состоится 21 сентября 2018 года в 0:00
Андрей ВДОВИН@av_esq
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Бой Нурмагомедова и МакГрегора пройдёт 6 октября.Бой Нурмагомедова и МакГрегора пройдёт 6 октября.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Самый ожидаемый бой в смешанных единоборствах намечен на 6 октября в Лас-Вегасе. Но для начала Конор Макгрегор и Хабиб Нурмагомедов в ночь с 20 на 21 сентября встретятся лицом к лицу на пресс-конференции, и это будет ярчайшее шоу. Конор всегда отличался необычным поведением на пресс-конференциях, и его высказывания бывают очень скандальными. А перед этим боем Макгрегор позволил себе резкие слова в адрес семьи Нумагомедова, и вряд ли они останутся без ответа.

Хабиб в свою очередь явно не спокоен перед боем. Он успел попасть в несколько скандалов, не связанных со спортом, и публично поссорился с известным исполнителем Тимати. Сумеет ли его вывести из себя Конор? Узнаем в ночь с 20 на 21 сентября.

Трансляция пресс-конферцнии Конор Макгрегор – Хабиб Нурмагомедов 21 сентября 2018

Трансляция пресс-конферцнии Конор Макгрегор – Хабиб Нурмагомедов состоится 21 сентября в прямом эфире на сайте kp.ru - начало 0:00 мск.

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