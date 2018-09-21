Check-up – современная альтернатива классической диспансеризации

СЕГОДНЯ 01:00 2018-09-20T16:08:25+03:00

Известный факт — болезнь легче предотвратить, чем лечить. Прийти на приём к врачу сегодня, чтобы не заболеть завтра — это слоган инновационной медицины XXI века

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Но как и где пройти диагностику? Каким обследованиям можно доверять? Сколько на это придётся потратить время? И есть ли альтернатива «классической диспансеризации»?

Ответом на эти вопросы могут стать комплексные программы диагностики организма — Check-up. Они позволяют получить информацию как о состоянии всего организма человека, так и об отдельных органах и системах.

Пятова Ольга Борисовна, Заведующая отделением экспресс-диагностики КДЦ МЕДСИ на Белорусской: «Программы Check-up признаны во всем мире. В переводе с английского Check-up обозначает „проверка“, „контроль“. Программу имеет смысл пройти даже тогда, когда конкретных жалоб нет, ведь часто заболевания протекают бессимптомно».

Если сравнивать с классической диспансеризацией, исследования, входящие в программы Check-up, также дают информацию о генетической предрасположенности к тем или иным заболеваниям и помогают определить факторы риска возникновения различных болезней. Результаты исследований позволяют выявить нарушения микроэлементного состава, гормонов, ферментов, витаминов — на основе этих данных врач подбирает индивидуальные лечебные мероприятия по нормализации здоровья.

Ещё одно отличие — время. С появлением Check-up программ пропала необходимость ждать и проходить обследования у разных специалистов по отдельности в разные дни в течение неопределённо долгого времени.

9 лет назад МЕДСИ одними из первых в Москве создали программы комплексной, сверхточной и быстрой диагностики заболеваний всех основных органов и систем организма. Врачи изучили опыт лучших западных клиник Франции, Германии, Швейцарии и соединили его с собственными разработками. Диагностику всего организма или отдельных органов и систем можно пройти всего за 1 день в клинике МЕДСИ. Программы экспресс-диагностики занимают от 2 до 6 часов. Это тот случай, когда слово «экспресс» не означает недостатка внимания. Программы Check-up изначально рассчитаны на то, чтобы за короткое время получить полную информацию о своем организме и сэкономить время, которое, как и здоровье – бесценно!

Пятова Ольга Борисовна, Заведующая отделением экспресс-диагностики, врач-кардиолог КДЦ МЕДСИ на Белорусской

Посещение врачей, сдача анализов и проведение исследований проходит планомерно, по заранее обговоренному, индивидуально составленному расписанию. В МЕДСИ разработана уникальная система маршрутизации – время используется максимально эффективно. Пациент не ждет приема, просто переходит из кабинета в кабинет, сдает анализы, обследуется. Сначала проводится все, что необходимо сдавать натощак (анализы, ультразвуковая диагностика (в том числе, УЗИ-денситометрия, УЗИ с эластографией, УЗИ – гистосканирование), гастро и колоноскопия). Оценивается не только состояние здоровья, но и выявляются факторы риска, генетическая предрасположенность к тем или иным заболеваниям, определяется наличие в организме солей тяжелых металлов, ауто - антител, накопление которых приводит к сбою в состоянии здоровья.

Первые результаты анализов готовы уже через 20 минут. После этого при необходимости врач может назначить дополнительное обследование.

По итогам грамотный терапевт в течение часа беседует с пациентом о состоянии здоровья и его сохранении, дает подробные рекомендации по лечению заболеваний и их профилактике.

Важно выявить не только первые симптомы, но и факторы риска, которые в будущем могут привести к болезни, что еще важнее для пациента.

Клинико-диагностический Центр МЕДСИ на Белорусской предлагает более 19 программ Сheck-up.

Программы диагностики всего организма:

• «Всё под контролем»

• «Территория здоровья»

• «Минимум риска»

Специализированные программы диагностики:

• «Каридо»

• «Онко»

• «Нейрососудистый»

• «Диабет»

• «Гастро»

• «Хронический кашель»

• и другие.

Клинико-диагностический Центр МЕДСИ на Белорусской.

В отличие от традиционной диспансеризации, возрастных ограничений для прохождения той или иной Check-up программы нет.

По итогам исследования пациент получает на руки «Паспорт здоровья». Это подробное резюме о состоянии здоровья, написанное медицинско-литературным языком, с пояснением о значении полученных результатов анализов и диагностики именно с точки зрения здоровья конкретного человека. В него входят заключения врачей, результаты анализов и диагностики, а также рекомендации по дальнейшему наблюдению и предостережения о возможных рисках появления различных заболеваний.

Стоимость Check-Up в среднем на 30−50% дешевле, чем стоимость прохождения врачей и исследований по отдельности.

В Клинико-диагностическом Центре МЕДСИ на Белорусской работает 20 профессоров и докторов наук, что дает возможность не только получить высокопрофессиональную консультацию, но и второе мнение.

Клинико-диагностический Центр МЕДСИ на Белорусской

Адрес: Грузинский, пер. 3а

Телефон: +7 (495) 7-800-500

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