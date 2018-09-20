Как подготовить ребенка к ЕГЭ и не переплатить

СЕГОДНЯ 13:20 2018-09-20T13:23:43+03:00

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Первый онлайн-курс Smart University по подготовке к ЕГЭ – по английскому языку – уже доступен на сайте. Курс подбирается индивидуально под возможности ученика и учитывает его уровень знаний и даже желаемый балл за экзамен. С помощью этой программы можно как углубить знания, так и только начать подготовку к экзамену. Записаться на бесплатный вводный курс можно на сайте smart-university.ru

Онлайн-школа позволяет экономить время ученика – для обучения не нужно никуда идти или ехать, при этом обучение в Smart University строится по принципу «один на один», что повышает качество освоения материала, так как преподаватель сосредоточен на одном ученике.

Курс представляет из себя интерактивный учебник, который разработали ведущие эксперты в области единого госэкзамена, соответствующий реальным экзаменационным заданиям и требованиям Федерального института педагогических измерений (ФИПИ). Таким образом, ученик сможет решать разные типы задач, которые могут встретиться на ЕГЭ.

Для удобства в платформу встроена специальная статистика для ученика и его родителей, которая поможет следить за прогрессом изучения.

В дальнейшем МТС обещает расширить перечень доступных предметов. В ближайшее время в Smart University появится курс по подготовке к ЕГЭ по математике, ОГЭ по английскому и ряду других предметов.

Минимальная стоимость урока составит 448,5 рублей в зависимости от количества занятий. Получить индивидуальные занятия офлайн за такие деньги едва ли получится, а значит большинству родителей сервис поможет еще и сэкономить. Кроме того, за обучение в Smart University родители школьника смогут также получить социальный налоговый вычет.