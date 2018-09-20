2018-09-20T12:24:24+03:00
Общество

Аэрофлот: Противодействие коррупции — стратегическая линия политики авиакомпании

Открытость в ведении бизнеса обеспечивает не только стабильность на земле, но и создает условия для безопасности в воздухе
Павел ЧЕРНЫШОВ
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Аэрофлот провел круглый стол, посвященный первоочередным вопросам противодействия коррупции в сфере бизнеса. В мероприятии приняли участие представители аппарата Генеральной прокуратуры и коммерческих организаций, а также топ-менеджеры и руководители структурных подразделений авиакомпании.

- Сегодняшнее заседание проводится в рамках утвержденного указом Президента Российской Федерации Национального плана по противодействию коррупции на 2018-2020 годы, - сообщил заместителя генерального директора по правовым и имущественным вопросам Аэрофлота. - Руководство авиакомпании и лично генеральный директор Аэрофлота Виталий Савельев рассматривает данное направление в качестве стратегической линии нашей политики. Открытость для делового партнерства и законность в финансовой деятельности обеспечивают не только стабильность на земле, но и создают условия для безопасности в воздухе.

По результатам встречи было предложено проводить подобные мероприятия на ежегодной основе с привлечением представителей федеральных органов власти и научного сообщества.

В заключение Владимир Александров добавил, что авиакомпания, придерживаясь нетерпимости к коррупционному поведению, продолжит последовательно и активно реализовывать весь комплекс мер по противодействию любым незаконным способам ведения бизнеса.

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