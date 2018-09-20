Здание СБУ в Киеве украсили бойцом ФСБ

СЕГОДНЯ 14:36 2018-09-20T14:50:26+03:00

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Грандиозный мурал (так на Украине называют масштабные граффити) на стене здания СБУ открывали торжественно и с помпой. Композицию с изображением бойца спецподразделения с автоматом и казака с оселедцем назвали «На страже безопасности Украины», приурочив презентацию произведения к 27-летию независимости.

«Воин-казак и воин-спецназовец бок о бок изображены на граффити, и прохожие ежедневно смогут видеть символы несокрушимого духа защитников Украины», - пояснил художественный замысел глава Службы безопасности незалежной Виктор Грицак. И тут случился конфуз.

К казаку у ценителей настенной живописи вопросов не возникло. А вот защитник Украины в бронешлеме на поверку оказался... Бойцом Центра специального назначения ФСБ России. На это обратил внимание украинский блогер Денис Гороховский, выставив оригинал изображения - обложку страйкбольного журнала AirsoftMag. В этом номере одна из статей была посвящена реконструкции действий антитеррористических подразделений, в том числе - ЦСН ФСБ. А в роле «моделей» для фоторяда выступили члены отряда страйкболистов РОСН из Белоруссии.

Здание СБУ украсили спецназовцем ФСБ РФ.

Украинские художники лишь дорисовали шеврон. Форма спецов из России и незалежной мало чем отличается. Тем более, что оригинальное фото было опубликовано в 2013 году, когда между спецслужбами был налажен контакт взаимодействия и обмена опытом. И Москва частенько помогала коллегам из Киева и спецоборудованием и экипировкой.