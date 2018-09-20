2018-09-20T14:50:26+03:00
Политика

Здание СБУ в Киеве украсили бойцом ФСБ

Украинские художники оконфузились, нарисовав граффити на стене штаб-квартиры спецслужбы
Александр ИГОРЕВ
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Гигантский рисунок открывали торжественно и с помпой.Гигантский рисунок открывали торжественно и с помпой.
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Грандиозный мурал (так на Украине называют масштабные граффити) на стене здания СБУ открывали торжественно и с помпой. Композицию с изображением бойца спецподразделения с автоматом и казака с оселедцем назвали «На страже безопасности Украины», приурочив презентацию произведения к 27-летию независимости.

«Воин-казак и воин-спецназовец бок о бок изображены на граффити, и прохожие ежедневно смогут видеть символы несокрушимого духа защитников Украины», - пояснил художественный замысел глава Службы безопасности незалежной Виктор Грицак. И тут случился конфуз.

К казаку у ценителей настенной живописи вопросов не возникло. А вот защитник Украины в бронешлеме на поверку оказался... Бойцом Центра специального назначения ФСБ России. На это обратил внимание украинский блогер Денис Гороховский, выставив оригинал изображения - обложку страйкбольного журнала AirsoftMag. В этом номере одна из статей была посвящена реконструкции действий антитеррористических подразделений, в том числе - ЦСН ФСБ. А в роле «моделей» для фоторяда выступили члены отряда страйкболистов РОСН из Белоруссии.

Здание СБУ украсили спецназовцем ФСБ РФ.

Здание СБУ украсили спецназовцем ФСБ РФ.

Украинские художники лишь дорисовали шеврон. Форма спецов из России и незалежной мало чем отличается. Тем более, что оригинальное фото было опубликовано в 2013 году, когда между спецслужбами был налажен контакт взаимодействия и обмена опытом. И Москва частенько помогала коллегам из Киева и спецоборудованием и экипировкой.

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