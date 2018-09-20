Ле Пен назначили психиатрическую экспертизу из-за публикации в Твиттере

СЕГОДНЯ 16:05 2018-09-20T16:26:22+03:00

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Суд французского города Нантер назначил лидеру французской партии "Национальное объединение" Мари Ле Пен психиатрическую экспертизу. Все из-за того, что она опубликовала в своём Twitter фотографии зверств «Исламского государства» (организация запрещена в РФ).

«Экспертиза определит, может ли Ле Пен понимать высказывания и отвечать на вопросы», - говорится в заключении суда. В списке вопросов для экспертов — восемь пунктов, среди которых: действовала ли она под воздействием сил или обстоятельств непреодолимой силы, находится ли она в опасном с точки зрения психиатрии или криминалистики состоянии, и каков прогноз и так далее.

Мари Ле Пен обвиняют в «распространении сообщения насильственного, порнографического или порочащего честь характера, доступного несовершеннолетним».

«Я думала, что имею право на все: но нет! За осуждение ужасов ИГ в сообщениях в Twitter "правосудие" назначает мне психиатрическую экспертизу! Как далеко они зайдут?»— прокомментировала инцидент сама Ле Пен. «Эта власть действительно начинает пугать», - написала она в другом своём сообщении в Twitter.

ЕЕ БОЯТСЯ И ХОТЯТ ПОМЕШАТЬ

- С самого начала Мари Ле Пен сталкивается с обвинениями и прочими препятствиями, мешающими возрастанию ее популярности, - рассказал «КП» политолог Никита Данюк. - Однако фотографии, которые она опубликовала, действительно признаны судом не соответствующими закону. И ей может грозить не только обследование у психиатра, но и крупный штраф. А все дело в том, что Мари Ле Пен за 3 года значительно укрепилась на политической арене во Франции. В отличие от Макрона. Поэтому сейчас особенно важно раздуть историю о ее психической нестабильности. Чем и занимаются либеральные и левые СМИ.