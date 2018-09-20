2018-09-20T16:26:22+03:00
В мире

Ле Пен назначили психиатрическую экспертизу из-за публикации в Твиттере

Врачи проверят вменяемость политика
Аббас ДЖУМА@IBN_MOHAMMAD
Поделиться:
Комментарии: comments2
Мари Ле Пен обвиняют в «распространении сообщения насильственного, порнографического или порочащего честь характераМари Ле Пен обвиняют в «распространении сообщения насильственного, порнографического или порочащего честь характераФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Суд французского города Нантер назначил лидеру французской партии "Национальное объединение" Мари Ле Пен психиатрическую экспертизу. Все из-за того, что она опубликовала в своём Twitter фотографии зверств «Исламского государства» (организация запрещена в РФ).

«Экспертиза определит, может ли Ле Пен понимать высказывания и отвечать на вопросы», - говорится в заключении суда. В списке вопросов для экспертов — восемь пунктов, среди которых: действовала ли она под воздействием сил или обстоятельств непреодолимой силы, находится ли она в опасном с точки зрения психиатрии или криминалистики состоянии, и каков прогноз и так далее.

Мари Ле Пен обвиняют в «распространении сообщения насильственного, порнографического или порочащего честь характера, доступного несовершеннолетним».

«Я думала, что имею право на все: но нет! За осуждение ужасов ИГ в сообщениях в Twitter "правосудие" назначает мне психиатрическую экспертизу! Как далеко они зайдут?»— прокомментировала инцидент сама Ле Пен. «Эта власть действительно начинает пугать», - написала она в другом своём сообщении в Twitter.

ЕЕ БОЯТСЯ И ХОТЯТ ПОМЕШАТЬ

- С самого начала Мари Ле Пен сталкивается с обвинениями и прочими препятствиями, мешающими возрастанию ее популярности, - рассказал «КП» политолог Никита Данюк. - Однако фотографии, которые она опубликовала, действительно признаны судом не соответствующими закону. И ей может грозить не только обследование у психиатра, но и крупный штраф. А все дело в том, что Мари Ле Пен за 3 года значительно укрепилась на политической арене во Франции. В отличие от Макрона. Поэтому сейчас особенно важно раздуть историю о ее психической нестабильности. Чем и занимаются либеральные и левые СМИ.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Британцы нашли сходство в отравлении Скрипаля и Литвиненко. Россия тоже нашла - Лондон не запускает нормального расследования
Обсуждаем с известным публицистом новую информацию по делу Скрипалей, переговоры Путина и Эрдогана, и скандальные выборы губернатора Приморья
Южноафриканские фермеры бегут в Россию от черного апартеида
Спецкор «КП» Дарья Асламова побывала в ЮАР и увидела, что политика расовой дискриминации в этой стране по-прежнему процветает. Только цвета поменялись: теперь черное большинство грабит и убивает немногих оставшихся белых. Часть 2 [видео]
Новая версия в деле отравления Скрипалей: «Агенты ГРУ» Петров и Боширов могли быть курьерами олигарха из России
Эксперты продолжают строить предположения, кто же такие эти Александр Петров и Руслан Боширов, которых Лондон считает отравителями шпиона в Солсбери, хотя сами себя они выдают за предпринимателей средней руки? [видео]
Новости 24
Трамп призвал страны ОПЕК немедленно снизить цены на нефть
Госдума обяжет владельцев гироскутеров и сегвеев учить ПДД и получать номера
Захарова: В ближайшее время будут опубликованы новые данные о крушении Ил-20 в Сирии
Адвокат прокомментировал постановление ВС касательно уголовной ответственности за лайки и репосты
Белый кот прославился, приняв участие в спецоперации СБУ
Глава ВАДА официально объявил о восстановлении РУСАДА в правах
Финляндия заподозрила российское учебное парусное судно в нарушении границы
Глава Минобороны Израиля пообещал передать России всю информацию о крушении Ил-20
Стал известен расклад голосов при восстановлении РУСАДА в правах
Путин заявил, что объем поддержки семьям с детьми составит 2,7 трлн рублей за шесть лет
Южнокорейский президент передаст Трампу послание от Ким Чен Ына
Евросоюз заподозрил Amazon в недобросовестной конкуренции
Госдума приняла законопроект об уголовном наказании за необоснованное увольнение работников предпенсионного возраста
Китай произвел успешный пуск ракет-носителей со спутниками навигационной системы Beidou
С российского спорта сняли санкции: большинство исполкома WADA проголосовало за восстановление РУСАДА
Торговые войны и санкции: Медведев предрек непростую шестилетку для российской экономики
Четверг может стать рекордно теплым в Москве
Порошенко пообещал не допустить снятия санкций с России
Госдума приняла закон о наказании за отказ от опровержения недостоверной информации
В Колумбии грузовик врезался в толпу, погибли 8 человек
Песков подтвердил получение телеграммы от Башара Асада после инцидента с Ил-20
Трамп назвал худшую ошибку властей США за всю историю страны