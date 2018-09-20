Александр Поветкин о бое против Джошуа: Это будет честный поединок

СЕГОДНЯ 16:20 2018-09-20T16:35:36+03:00

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Сегодня в Лондоне прошла пресс-конференция перед боем Энтони Джошуа - Александр Поветкин. На кону сразу три чемпионских пояса по версиям WBA, IBF и WBO в супертяжелом весе, которые принадлежат британскому боксеру. Бой пройдет на стадионе Уэмбли 22 сентября и почти все билеты на огромную 90-тысячную арену проданы.

С британской стороны шоу организовал Эдди Хирн. С российской - Александр Рябинский.

- Гонорар Поветкина составит 3 млн. долларов, а гонорар Энтони Джошуа -12 млн. долларов. Это нормальное распределение, потому что один – чемпион, другой – претендент. И всегда примерно такое распределение между бойцами, - сказал «КП» Рябинский.

Сам же Поветкин с оптимизмом смотрит на предстоящий поединок:

- В данный я момент нахожусь в отличной форме - сила, выносливость. У нас состоится бой с лучшим боксером мира. Это будет красивый и честный поединок. Знаю, что Джошуа ответственно готовится к поединкам, но я и подошел к нему ответственно. Так что, бой всё покажет. Самый ли я сильный соперник Джошуа? Когда я бился с Кличко, я был слабее, чем сейчас. Мне бы очень хотелось увезти эти пояса, - сказал Поветкин на пресс-конференции.

Не стал бить себя кулаками в грудь и его соперник, которого претендент назвал «лучшим боксером мира».

– Когда ты очень хочешь нокаутировать соперника, можешь нарваться на мощный удар, который перевернет ход встречи. В бою с Поветкиным мне надо быть умнее, – сказал Джошуа.

Бой в прямом эфире в субботу вечером покажет «Матч ТВ». Начало трансляции в 22.00.