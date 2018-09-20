2018-09-20T16:38:42+03:00
Политика

Поклонская ответила на предложение возглавить новую комиссию в Госдуме

Экс-прокурору Крыма предложили контролировать работу депутатов
Роман ГОЛОВАНОВ
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Поклонская ответила на предложениеПоклонская ответила на предложениеФото: Евгения ГУСЕВА
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В последние недели вокруг антикоррупционной комиссии депутата Натальи Поклонской гремел один скандал за другим. Сначала экс-прокурор Крыма сказала, что нашла нарушения у пяти депутатов и пообещала их проверить через Генпрокуратуру и ФСБ. Потом источник из «Единой России» сказал, что Поклонскую лишат ее думской должности. И вот депутаты объявили, что комиссию Поклонскойсобираются закрыть. Вместо этого депутат Максим Власов предложил сделать новую комиссию по контролю за соблюдением обязанностей думцев.

- Мне кажется, не нужно терять хорошие кадры. Поклонская со своим опытом сможет возглавить комиссию, - поделился с «Комсомолкой» Власов. - В регионах нужен контроль. Когда депутат приезжают на встречу с избирателями. Ему могут в администрации не дать помещение, а отправить вместе с людьми на улицу - на холод, дождь или жару.

Поклонская ответила на предложение.

- Могу только поблагодарить Власова за мнение и заинтересованность. По поводу комиссии, должностей и постов. Не мне решать. Есть фракция «Единая Россия», которая предложила мне возглавить комиссию (по контролю за доходами депутатов, - ред.), а потом упразднила ее. Сколько комиссий не создавай, внутри каждого депутата и чиновника должны быть стержень и совесть. Начинать нужно с себя, - рассказала «КП» депутат Госдумы Наталья Поклонская.

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