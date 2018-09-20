2018-09-20T18:30:57+03:00
Политика

Состоялось освящение и поднятие Купола и Креста на основную главку часовни нового храма Святого равноапостольного князя Владимира

20 сентября на месте строительства нового храма Святого равноапостольного князя Владимира в «Городе на реке Тушино-2018» состоялось освящение и поднятие Купола и Креста на основную главку часовни
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Чин освящения совершил настоятель храма Новомученников и исповедников Российских протоиерей Георгий Крылов.

Поднятие купола и креста на главку часовни является одним из важнейших этапов строительства храмового комплекса на территории нового жилого кластера «Город на реке Тушино-2018». Полностью деревянная часовня будет одним из самых высоких сооружений из клееного бруса в России. Уже через месяц, в октябре этого года часовня будет освящена и открыта для прихожан.

Председатель наблюдательного совета ООО «Стадион «Спартак» Леонид Федун прокомментировал данное событие и отметил, что проект строительства храмового комплекса в Тушино является уникальным с исторической точки зрения: «В истории найдётся немного имён, которые могут сравниться по значению с именем Святого равноапостольного князя Владимира, заложившего на столетия вперёд основы Русской Церкви, духовной жизни русского народа, русской культуры и русского государства. Возведение этого храмового комплекса - мой священный долг перед городом, перед Россией. Я искренне надеюсь, что в ближайшее время храм займет достойное место среди духовно-просветительских центров столицы и станет настоящим архитектурным украшением Москвы.»

Культурно-просветительский комплекс, расположенный на участке более 2-х гектаров у набережной Москвы-реки рядом со стадионом «Открытие Арена», посвящен святому равноапостольному князю Владимиру и призван стать духовным центром не только для жителей «Города на реке Тушино 2018», но я для всех жителей Москвы. На выделенной территории будут расположены: храм, отдельно стоящая колокольня, часовня и музей. Центральный храм общей площадью более полутора тысяч квадратных метров будет рассчитан на тысячу прихожан. Строящийся комплекс несомненно будет радовать жителей столицы своей красотой и станет центром притяжения для всех верующих.

Строительство храмового комплекса ведёт ООО «Стадион «Спартак». Проектированием объектов занимается одна из крупнейших проектных организаций России – Архитектурное бюро SPEECH, основанное в 2006 году архитекторами Сергеем Чобаном и Сергеем Кузнецовым.

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