2018-09-20T18:09:54+03:00
Общество

Деньги коррупционеров отдадут народу

Госдума в первом чтении приняла законопроект, который позволит дать Пенсионному фонду РФ новый источник дохода
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Пополнить его бюджет могут денежные средства, полученные от конфискации в результате совершения преступлений коррупционной направленности и обращенные в доход РФ. В свою очередь, полученный таким образом фондом доход государство направит на выплату страховых пенсий.

Единоросы-первопроходцы

Первым идею перечислять в ПФР средства от реализации конфискованного имущества коррупционеров озвучил в августе на совместном заседании Генсовета совета Партии и Совета руководителей фракций «Единой России» секретарь Генерального совета партии «Единая Россия», вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак.

«Уверен, что Партия должна настоять на том, чтобы все денежные средства, изъятые у коррупционеров и взяточников, а также полученные от реализации конфискованного у них имущества, направлялись напрямую в Пенсионный фонд», – заявил он тогда.

Принятие законопроекта в Госдуме было инициировано группой сенаторов и депутатов от фракции «Единой России».

Поправка ценой 1,8 млрд рублей

Как сообщил первый заместитель руководителя фракции «Единой России» по законопроектной деятельности Андрей Исаев, законопроект предусматривает внесение поправки в Бюджетный кодекс. «Средства, конфискованные за коррупционные преступления, а также средства, идущие от реализации или управления имуществом, которое было конфисковано в связи с совершением коррупционных преступлений, напрямую идут на выплату страховых пенсий», - сказал он.

Исаев подчеркнул, что данный законопроект носит социально-политический характер. «Это закон о справедливости», - уверен депутат.

Только по предварительным оценкам объем таких денежных средств в 2019-2024 годах может составить около 1,8 млрд рублей.

Если законопроект будет поддержан парламентариями во всех трех чтениях, документ вступит в силу уже 1 января 2019 года.

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